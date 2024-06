Quién es Vito Quiles, el influencer español al que defendió Javier Milei

Escuchar

Vito Zoppellari Quiles tiene 23 años y se ha convertido a velocidad supersónica en una de las figuras más controversiales del ecosistema mediático español. Su fama cruzó el Atlántico este lunes, cuando el presidente Javier Milei salió a defenderlo enfáticamente ante un ataque que le dirigió el ministro de Transporte de Pedro Sánchez, Óscar Puente. El caso de este joven nacido en Elche refleja un debate en boga en todo el mundo sobre la frontera entre el periodismo y el activismo partidista. Y pone en cuestión dos formas de entender el sentido de la comunicación: ¿es la información un insumo esencial para una sociedad democrática o un instrumento flexible para la construcción política?

Irreverente y provocador, Quiles forma parte de la agrupación política Se Acabó la Fiesta (SALF), un movimiento de ultraderecha surgido este año y que acaba de ganar tres bancas en el Parlamento europeo después de sacar el 3% de los votos dos semanas atrás. Aunque él lo matiza, los medios españoles lo identifican como el jefe de prensa de Alvise Pérez, líder y fundador de SALF. Lo indiscutible es que Quiles fue candidato en la lista electoral de SALF en el simbólico número 57, algo que explica así: “Fue una forma de mostrar apoyo y simpatía”.

Su condición de influencer en las redes, siempre dispuesto a incomodar a los políticos de izquierda y centroizquierda en situaciones públicas, le ganó un ejército de seguidores: 267.000 en Twitter (X) y 226.000 en Instagram. Pero al mismo tiempo despertó el recelo de los periodistas profesionales que cubren la política española. La Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) ha reclamado que se le retire la acreditación en el Congreso de los Diputados, al considerar que es incompatible su participación en las ruedas de prensa con su rol de militante y candidato de una formación política.

Sus actuaciones en esos eventos han logrado captar la atención de Milei y sus seguidores argentinos en las últimas semanas, después del viaje a Madrid en el que el presidente argentino atacó a Pedro Sánchez en un acto del partido VOX. Quiles defendió a Milei en una conferencia de prensa ante el portavoz parlamentario del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el diputado Patxi López. Este se negó a contestarle, se quedó en silencio y después aclaró que no le iba a hablar porque Quiles no estaba ahí como periodista. La escena se viralizó en Argentina, con comentarios del propio Milei: se la presentó erróneamente como si López fuera “el Manuel Adorni de Sánchez” y como si la contundencia de la pregunta lo hubiera dejado sin palabras.

En esos días Quiles también buscó la reacción del ministro Puente, que había desatado el conflicto con Milei cuando ironizó en un acto con estudiantes que el presidente argentino “consumía sustancias”. Escribió Quiles en sus redes este lunes: “Me la tiene jurada desde que le hice esta pregunta”.

El conflicto con Puente que ahora involucró a Milei explotó el fin de semana cuando el ministro atacó a Quiles con un exabrupto y una amenaza, después de desmentir un dato que difundió el influencer: “Te lo voy a volver a explicar, saco de mierda. Ese no es mi coche. Ni oficial ni particular. Y te añado más. Estás difundiendo la matrícula de un vehículo policial. Voy a encargarme personalmente de que lo pagues caro”.

Quiles lo había acusado de usar el auto oficial para ir a un concierto de Taylor Swift en el estadio Santiago Bernabéu.

La declaración del ministro, publicada en redes sociales, suscitó un escándalo político. La oposición exigió la renuncia de Puente por el tono de sus palabras y el gobierno lo defendió, al decir que estaba reaccionando a la publicación de desinformación con intencionalidad política.

Quiles anunció una demanda contra Puente y reclamó el apoyo de las entidades profesionales. No lo obtuvo. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) rechazó darle amparo “porque no es periodista en activo”. Aunque consideró “reprochable” la actitud del ministro Puente, explicó que ampara a los afiliados de las asociaciones de periodistas en relación a temas generales que afectan a las libertades de expresión y de información, “pero no a ciudadanos que no tienen la condición de periodista”.

Solidaridad desde Buenos Aires

Nadie como Milei lo defendió con tanto énfasis. “Mi solidaridad con el periodista español @vitoquiles, quien está siendo perseguido por el gobierno de Pedro Sánchez luego de reportar que uno de sus ministros utilizó un auto oficial para ir a un recital de Taylor Swift”, escribió. Dio por bueno el dato difundido por Quiles. Y enseguida apuntó contra periodistas argentinos: “Si un funcionario de nuestro gobierno quisiera meter preso a un periodista por dar una noticia, toda la progresía local, desde Tenembaum y Longobardi hasta Novaresio y Lanata, estaría llorando dictadura. Pero no. Como es un gobierno zurdo se hacen los distraídos. Al final son todos cómplices del socialismo autoritario”.

Quiles no tardó en recoger el guante: “Muchísimas gracias, Presidente. Me preocupa que tenga que ser usted el que defienda la libertad de prensa en otro país. Aquí sufrimos una auténtica tiranía que nos pone en riesgo a todos los disidentes”.

Su simpatía con Milei es explícita. A pesar de competir contra VOX en las elecciones europeas, fue al acto de ese partido en el que participó Milei el 19 de mayo pasado. Puso incluso un stand en las inmediaciones del Palacio de Vistalegre, donde se celebró la convención ultraderechista.

A Quiles se lo acusa de difundir noticias falsas de manera sistemática. Hace una semana una jueza de Sevilla pidió a la policía que lo localizara (sin detenerlo) en el marco de una causa por calumnias e injurias. Los periodistas parlamentarios registraron su salida intempestiva del Congreso al difundirse la orden. Después se aclaró que no iban a detenerlo.

Nacido en el año 2000, Quiles se formó en la Universidad Complutense de Madrid, donde estudió Periodismo, y terminó de cursar en 2022. Ha toreado a muchos periodistas en redes sociales por ejercer sin tener el título. Pero la semana pasada la Facultad aclaró en redes sociales que Quiles no está recibido: aunque participó del acto de graduación le falta rendir materias.

Empezó a trabajar durante la pandemia en Estado de Alarma (EDATV), un canal de YouTube y portal creado por Javier Negre, experiodista de El Mundo. Es un medio que buscó desde 2020 “luchar contra los bulos del gobierno”. Quiles se destacó rápidamente, con videos de alta circulación en los que se lo puede ver en actos políticos del socialismo, la izquierda o los partidos independentistas en los que buscaba incomodar a dirigentes y militantes. Muchas veces terminó agredido, lo que potenció el éxito de sus videos.

En paralelo, empezó a militar en grupos políticos que fueron aglutinándose contra el gobierno de Sánchez, a través de cacerolazos y movilizaciones. Ese movimiento de protesta tuvo su clímax el año pasado cuando el presidente anunció que impulsaría una amnistía a los políticos catalanes acusados de sedición por el intento independentista de 2017. Organizaron marchas en las que abundaban símbolos franquistas y que terminaron en violencia en la sede del PSOE, en la calle Ferraz, en Madrid. En una de esas acciones terminó preso junto a Alvise Pérez y pasó una noche en el calabozo.

Aquella experiencia terminó de cimentar la fundación del SALF, que se ubicó a la derecha del propio VOX con un discurso que usa gran parte de la narrativa de Milei. Por ejemplo, se definen como luchadores contra “la casta” socialista que gobierna España. El sesgo antipolítica es parte central de su identidad. En las elecciones europeas obtuvieron 800.000 votos en todo el país, lo que los constituyó en la gran sorpresa de la noche.

Quiles y Alvise Pérez defienden su estilo de comunicación, como una “labor informativa libre de ataduras”, opuesta a los grandes medios de comunicación que, a su juicio, son “dependientes de subvenciones públicas” y por ende “favorables al gobierno”. Otra coincidencia evidente con el discurso de los libertarios de Milei.

