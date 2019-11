Quiénes son los emprendennials y cómo es su manera de trabajar

Los centennials son emprendedores natos. descubrí por qué.

Si naciste en 1995 o más, podrías ser un Emprendennial. Es como bautizaron desde INICIA, la comunidad de emprendedores, a los emprendedores centennials. Según los expertos, la generación "z" o centennials, quienes hoy tienen como máximo 25 años de edad, son la generación más emprendedora de todas. Alejandra Méndez, Directora de INICIA , nos cuenta a continuación cómo son los integrantes de esta nueva generación.

Autodidactas

Al ser la primera generación 100% nativa digital, la conectividad o el wifi es parte inseparable de sus vidas. Internet es su aliada perfecta para valerse de todo tipo de información. Pueden aprender lo que sea a través de búsquedas o tutoriales, por lo que suelen estar más o mejor informados que los adultos que los educan. Esto los tilda de autodidactas, una característica que se valora en un emprendedor.

Creativos

Por otra parte, un mundo en constante cambio (la modernidad líquida que plantea Bauman) los ha criado como expertos en transitar la incertidumbre y los ha dotado de una gran independencia y creatividad. Características que también son amigables con un perfil emprendedor.

Emprendedores

El informe argentino de la investigación "Somos Centennials" que realizó la consultora Combo, busca conocer un poco más sobre estos jóvenes que ya empezaron a desembarcar en el mundo laboral, preguntándoles por sus sueños, sus miedos, sus desafíos, etc. Entre agosto y septiembre de 2018, se escucharon 5531 voces de jóvenes entre 18 y 24 años de diferentes países de Latinoamérica, de las cuales 1006 fueron de Argentina. Los datos que arroja este informe son consistentes con la idea del emprendedor centennial.

Puntualmente, explica el informe que para los Centennials argentinos, el mayor atractivo de un trabajo es el disfrute (40% vs 33% de la media LATAM), seguido de la posibilidad de hacer carrera en el exterior y de la aspiración a un emprendimiento propio. También, que la mayoría ve el trabajo de manera positiva, como posibilidad de autonomía, satisfacción y crecimiento. Siendo el principal temor no estar cómodo con su lugar de trabajo, y seguido por la falta de oportunidades para aprender.

Entonces, si el trabajo no sólo se vincula al esfuerzo, sino también al disfrute y la posibilidad de aprender y crecer, así como a la idea de independencia, emprender aparece como una opción real y concreta. Pero ¡cuidado!, esto no quiere decir que el camino del emprendedor es de disfrute 7/24, lejos está de serlo. Los emprendedores suelen ser expertos en enfrentar dificultades y problemas a diario, y de transitar la incertidumbre. El disfrute aquí está más bien ligado a la libertad (independencia) de elegir aquello que quiero, de perseguir mis sueños, de encontrar un propósito y de generar un impacto positivo con mis acciones y empresas.

Con responsabilidad social

Porque también esta generación está marcada por las nuevas economías, la diversidad, y un alto compromiso con un mundo más inclusivo y sostenible. Definición que vemos a las claras materializada a través del movimiento de jóvenes activistas liderado por la admirada Greta Thunberg.

Pero... cada uno es diferente

Por supuesto que, todos estos sesgos que estamos describiendo son meras generalidades y que cada persona es única y particular. Si naciste en la era centennial podrás sentir la llama emprendedora en mayor o menor medida. Pero lo cierto es que, si te tocó ser el "prototipo del centennial" y contás un buen mix de todas estas características que definen a tu generación tenés todo a tu favor para ser un gran emprendennial.

Y si es así, estamos para acompañarte en este proceso. Porque -y aquí la "mala noticia"- a emprender no se aprende solo con tutoriales de YouTube. Es también vital vincularse con otros emprendedores y aprender de aquellos que tienen más experiencia y recorrido. Ese tipo de conocimiento llamado tácito que no se aprende en Internet, eso "no escrito" fruto de las vivencias y experiencias previas acumuladas de las cuales, lógicamente, los centennials aún carecen.

Dime en que año naciste y te diré quién eres:

1944 a 1964. Baby Boomers: nacen en un período de paz mundial y en una época de bonanza. Comienza un período de disfrute. Por primera vez, de manera masiva, se toman vacaciones y tienen auto propio.

1965 a 1979. Generación X: son quienes viven una época de reglas estrictas y tabúes (dictadura militar). Al mismo tiempo que experimentan la carrera por el consumismo y el éxito como manera de realización personal. Se introduce la computadora es el mundo laboral.

1980 a 1994. Generación Y (Millennials): primera generación global, que se introducen en la era digital. Sus inicios laborales se ven afectados por la crisis económica. Se los tilda de perezosos, y también de impulsar una alimentación saludable y la ecología.

1995 a 2010. Generación Z (Centennials): nativos digitales, hiperconectados y autodidactas. Cuestionadores de sus mayores (padres y maestros). Se enfrentan a altas tasas de desempleo lo que los define como la generación más emprendedora. La inmediatez que les brinda internet los hace ansiosos e impacientes.

