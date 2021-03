Uruguay: quieren obtener US$ 250.000 por 4 autos del sindicalista Marcelo Balcedo

Al sentarse frente al volante del Porsche Panamera ya se percibe el lujo. La primera impresión la genera la butaca de cuero: parece que envuelve el cuerpo del conductor. Al levantar la mirada, se observa el característico logo: el caballito negro rampante y los cuernos de venado también negros acompañados de franjas bordó, negras y doradas.

Al mirar hacia el frente, el conductor coloca instintivamente las mano en el volante. Luego gira la mirada hacia la consola central ascendente. Parece la de un jet. Tiene una veintena de funciones. Entre ellas un sistema triple de amortiguación que permite al Panamera circular a 250 kilómetros por hora sin importar el estado del asfalto de la ruta.

Esta es una de las cuatro camionetas que pertenecían al empresario y sindicalista argentino Marcelo Balcedo y que será subastada por el rematador Mario Molina. El evento se realizará a las 11 horas de día de mañana en el Ballroom del Radisson Victoria Plaza, por cuenta de la Junta Nacional de Drogas.

Además de la Porsche Panamera, también serán subastados un Porsche Boxter, una camioneta Range Rover y un Chevrolet Camaro. En tanto, aún no hay fecha fijada para el remate del chalet “Sounión”, ubicado en Playa Verde.

Esos bienes fueron entregados por Balcedo y su esposa, Paola Fiege, en un acuerdo alcanzado con el Estado el 1° de octubre de 2020. En dinero, los bienes de Balcedo se traducen en US$ 5 millones. A cambio, a Balcedo y Fiege les fueron restituidos US$ 2.635.000, un Mercedes McLaren y una Dodge Ram. Balcedo estuvo un año en prisión y Fiege cinco meses. Hoy solo Balcedo cumple prisión domiciliaria.

Los precios

Una berlina Porsche Panamera, como la que rematará Molina mañana, cuesta, cero kilómetro, US$ 190.000; un Porsche Boxter, US$ 75.000; una camioneta Range Rover, US$ 160.000, y un Chevrolet Camaro SS, US$ 99.000. Molina dice que la subasta está “encaminada” y “un buen marco de público” ya mostró interés por los vehículos.

El rematador considera que el monto final del remate rondará los US$ 250.000.

Molina estima que el Porsche Panamera se subastará en unos US$ 80.000; el Porsche Boxter, en US$ 40.000; la camioneta Range Rover, en US$ 80.000 y el Chevrolet Camaro, en US$ 35.000. Advierte que, aunque el remate sea sin base, no aceptará un precio vil por ninguno de los cuatro autos. “Aceptaré la mejor oferta razonable. Por ejemplo, el remate del Porsche Panamera podría arrancar en US$ 40.000. Si no hay ofertas razonables, no se venden”, explica.Los cuatro autos carecen de recorrido. El Porsche Panamera circuló 28.493 kilómetros; el Chevrolet Camaro SS, 7.023 kilómetros; el Porsche Boxter, 5.339 kilómetros y la camioneta Range Rover, 19.602 kilómetros. En el estacionamiento de la Asociación de Rematadores, el gerente general de la institución, Víctor Malcon, dijo ayer a un grupo de interesados que los vehículos serán encendidos a las 10 horas de mañana y agregó que lo único que se les hizo fue una limpieza.

Compradora

Paola Fiege, esposa de Balcedo, llegó el lunes 22 a la sede de la Asociación a mirar los autos que eran de su propiedad antes de ser incautados en 2018 . “Vino vestida como una diva. Muy simpática. Saludó a todos y sacó fotos de los autos”, según dice uno de los empleados de la Asociación. Consultada por El País, Fiege responde que pretende comprar los autos en el remate como “inversión”.

En Argentina reclaman por los coches

El juez de La Plata, Ernesto Kreplak, envió un escrito a la Justicia uruguaya donde reclamó que se debía entregar a Argentina el dinero y los automóviles decomisados a Balcedo, entre ellos los cuatro vehículos que se subastarán mañana. Por su parte, el empresario Sergio Omar Martínez presentó un escrito en la Justicia argentina reclamando dos de los cuatro autos a subastar, informó Montevideo Portal.

