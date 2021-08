“Quieren tapar su ineptitud”: la dura respuesta de Pro a las acusaciones de Carlos Bianco

Luego de las acusaciones del jefe de gabinete bonaerense, Carlos Bianco, contra el gobierno de María Eugenia Vidal, el diputado bonaerense y vicepresidente del bloque de Juntos por el Cambio, Alex Campbell, respondió con dureza a las críticas del oficialismo. “Son los mismos que celebran, no se entiende bien qué, mientras hay más de 50.000 muertos en nuestra provincia y 100.000 en todo el país”, disparó el diputado.

“En línea con un gobierno que fracasó en la gestión económica y sanitaria, el jefe de Gabinete una y otra vez quiere tapar su ineptitud con declaraciones resonantes y chicanas baratas”, señaló Campbell a LA NACION, contra las acusaciones de Bianco, quien dijo hoy que el gobierno de María Eugenia Vidal fue el “de los vagos y los malentretenidos”.

“Nada sorprende de un gobierno que premió con una candidatura a Gollan, el padre del fracaso sanitario, para correrlo de forma elegante, tras su pésima gestión”, apuntó el jefe del bloque de Pro.

Tenso cruce

Esta mañana, durante la conferencia de prensa sobre la situación epidemiológica de la provincia, el jefe de gabinete bonaerense apuntó contra Vidal, luego de que la exgobernadora dijera que la gestión de Kicillof es “la de la excusa”.

En una dura crítica a su sucesor, Axel Kicillof, quien en numerosas ocasiones apuntó contra la gestión de Vidal, disparó: “Pensar que lo que le falta a la provincia es responsabilidad de mi gobierno y no de los 28 años anteriores o del último año y medio me parece una visión acotada de la realidad”. Y, categórica, lanzó: “El gobierno de Kicillof no arrancó”.

Por su parte, Bianco respondió hoy a las críticas de la precandidata a diputada nacional por Juntos por el Cambio en la lista porteña.

“Respecto de la acusación que nos hace Vidal la verdad es que no tengo más que reírme. Este es un Gobierno del trabajo, del esfuerzo, en una situación de pandemia”, sostuvo Bianco hoy, al destacar que se tuvieron que reconstruir 3200 escuelas que estaban “devastadas” y comprar miles de patrulleros porque los que estaban “eran chatarra”.

Y en ese sentido, continúo: “Me puedo cansar de decir los desastres que hizo Vidal cuando estuvo en el Gobierno”.

“Si es por calificar, yo calificaría al Gobierno de Vidal como el gobierno de los vagos y de los malentretenidos. Porque ni siquiera venía a laburar, eh. Ni Vidal ni sus ministros venían a La Plata. No se los encontraba por ningún lado”, sentenció Bianco.

“Yo hablo con los 135 intendentes de la provincia de Buenos Aires y nadie les atendía el teléfono. No tenían el teléfono, directamente; nadie les contestaba un WhatsApp, nadie les daba soluciones. Y no estoy hablando de los intendentes de nuestra fuerza política, estoy hablando de los de la oposición de hoy”, concluyó Bianco al respecto.

LA NACION

