Horas después de que la Junta Electoral del Partido Justicialista nacional rechazara la lista del gobernador riojano Ricardo Quintela, quien tenía la intención de competir contra Cristina Kirchner por la presidencia partidaria, el funcionario provincial denunció que “desaparecieron 14.000 avales” que le correspondían a su propuesta y dijo que fue “de una forma insólita”. “Se entregó la totalidad y hoy casualmente es un elemento que no nos permite participar de la elección”, añadió.

“Presentamos 96.000, pero fueron chequeados 70.000. Diez días antes, los representantes de la otra lista -la de la exvicepresidenta- estaban instalados en la sede del partido. Lo tomaron y no nos dejaron entrar. Nos recibieron la caja en la puerta”, arremetió Quintela, en la mañana de este lunes, en diálogo con radio Rivadavia. Y apuntó contra la Junta Electoral del PJ, presidida por Armando Cabrera, un diputado provincial formoseño leal al gobernador Gildo Insfrán: “Debe ser imparcial, pero no lo es. Los conozco a todos. Inventaron irregularidades y prepararon el camino para tomar la propuesta B. Los partidos se ganan en una cancha, no en el escritorio”.

Quintela denunció que le desaparecieron unos 14.000 avales y apuntó: “Los partidos no se ganan en el escritorio” Nicolás Suárez

En una resolución que lleva el número 6 y se publicó a las 18.30 de este domingo, la Junta ordenó “no oficializar la lista ‘Federales, un grito de corazón’ por no reunir los requisitos reglamentarios”. Además, rechazó las recusaciones a la composición del organismo electoral partidario que habían presentado los apoderados de la lista de Quintela, Jorge Yoma, Daniel Llermanos y Sandra Vanni.

“Tenemos todas las imágenes donde se demuestra que llevamos la totalidad de los avales. Nosotros, que tenemos muchos años de experiencia, sabemos que en los procesos interno esto es una cosa que no se podía obviar. Como siempre se acostumbraba a una lista única nunca tomaron la previsión de que iba a haber alguien que pudiera salir y resistir a las ofertas, por no decir a las presiones ¿no?”, prosiguió Quintela.

El gobernador de La Rioja dijo que su intención era conformar un PJ “vigoroso, muy federal”, que se armara desde el interior hacia el centro el país “para que participen todos los compañeros”. Como ya anticipó, irá a la Justicia federal para resolver el rechazo de la Junta Electoral justicialista porque, argumentó, quiere “que se expidan los afiliados del partido más importante de Sudamérica”. “Se necesita una alternativa, dos propuestas para elegir, porque si no de la otra forma no participan nunca los afiliados, siempre es un grupo reducido de compañero y compañeras que definen quién es la conducción del movimiento sin preguntar al afiliado”, criticó.

La junta peronista tiene 15 integrantes. Según pudo saber LA NACION de fuentes partidarias, la resolución que dio de baja la lista de Quintela se tomó con 13 votos a favor y uno en contra (el de la diputada Hilda Aguirre “Beba” de Soria, aliada de Quintela). Hubo un ausente.

LA NACION