Quintela no se baja de la pelea por el PJ y le envía un duro mensaje a Cristina para que deje de “señalar traiciones”

Escuchar

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, no se baja de la pelea por la presidencia del Partido Justicialista (PJ) y este viernes decidió enviarle un claro mensaje a Cristina Kirchner, por ahora su única contrincante en el ring. Además de hablar del “entusiasmo” con el que construye el proyecto, apuntó contra la expresidenta por sus fuertes críticas al gobernador bonaerense, Axel Kicillof: “Si el juego sigue siendo el de señalar traiciones, forzar voluntades e identificar lealtades no vamos a poder construir una nueva esperanza en el peronismo” .

Más temprano, el armador de Quintela, Jorge “el negro” Yoma, también había dejado un mensaje a través de X: “Atiendan el teléfono”.

Quiero contarles a los compañeros y compañeras que seguimos con entusiasmo construyendo este proyecto.



Con dolor veo que a esta altura no se trata ni de debates amplios, ni de contener a todos, ni de abrirnos a la participación de las nuevas generaciones, mucho menos de debatir… — Ricardo Quintela (@QuintelaRicardo) October 18, 2024

“Con dolor veo que a esta altura no se trata ni de debates amplios, ni de contener a todos, ni de abrirnos a la participación de las nuevas generaciones, mucho menos de debatir los problemas de nuestra Argentina frente a las nefastas políticas de Milei”, señaló Quintela en la red social.

Su mensaje aparece horas después de que Cristina Kirchner confirmara quiénes serán sus cinco vicepresidentes. La expresidenta cuenta con los avales necesarios para su lista, que presentará mañana para las elecciones internas del 17 de noviembre. El gobernador, en cambio, deberá reunir las firmas para sostener su candidatura, sumado a enfrentar la presión que surge de parte del entorno interno opositor para bajarse.

“Hace meses que recorro el país contándoles a todos los peronistas que me ofrezco para conducir esta nueva etapa del partido, y no he escuchado ni a un solo militante que no esté pidiéndonos participación. La vocación de conducir siempre debe ir acompañada por la capacidad de abrazar y contener. Si el juego sigue siendo el de señalar traiciones, forzar voluntades e identificar lealtades, no vamos a poder construir una nueva esperanza en el Peronismo. Dejar atrás esta forma de construir política es lo que me impulsa en mi vocación de conducir el partido ”, detalló Quintela.

Cristina Kirchner y Axel Kicillof en el acto del 25 de mayo Rodrigo Néspolo

El mensaje parece un dardo directo a las críticas que la expresidenta le dedicó a Kicillof en un acto una reunión con sindicalistas, intendentes y dirigentes políticos en la sede de Smata. Tal como consignó LA NACION, ella habría apuntado directamente contra él. “El que tiene que hablar con Quintela es Axel, que es el que lo apoya. Son sus ministros los que están buscando avales para él ”, exclamó, generando sorpresa entre los presentes. El enojo de la exfuncionaria se relaciona con el fuerte silencio y la falta de apoyo de parte de Kicillof, su “hijo político”, quien había apoyado a Quintela en un viaje a La Rioja cuando recién había presentado su candidatura. “Los Poncio Pilatos en el peronismo no van más. Ni los Poncio Pilatos ni los Judas”, agregó.

Aun así, también apuntó contra Quintela, quien sostuvo que no puede estar a cargo del partido mientras es mandatario provincial porque, de esa forma, el peronismo terminaría “siendo rehén del gobierno nacional”. Lo catalogó, además, de un “alto grado de irresponsabilidad”.

Hermano! @OscarParrilli

Atiendan el teléfono, tienen varios llamados con la característica 3804

Abrazo grande!

💪🏽✌🏽 pic.twitter.com/2WLbq7Dx1F — Jorge Yoma (@NegroYoma) October 18, 2024

Por la tarde, el armador de Quintela, Yoma, había enviado también una respuesta al entorno de Cristina Kirchner. Yoma citó unas declaraciones del senador Óscar Parrilli donde afirmaba que “Cristina es quien más muestras de unidad ha dado” porque “hoy es la que sigue llamando a Quintela y Axel para conversar”. “Hermano! @OscarParrilli Atiendan el teléfono, tienen varios llamados con la característica 3804. Abrazo grande!”, escribió en referencia al prefijo de La Rioja.

El conflicto entre Quintela y la expresidenta tiene ya una semana de antigüedad, luego de que referentes de La Cámpora iniciaran un “operativo clamor” para que Cristina Kirchner sea la candidata a la presidencia. Más tarde, ese operativo fue apoyado por otros sectores del kirchnerismo, aunque también afrontó el silencio de los que apoyaban al gobernador.

LA NACION