Quintela se despegó de la visita de su apoderado a Francos y acusó al Gobierno de mala intención

El encuentro entre el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y Jorge Yoma, el apoderado de Ricardo Quintela en su carrera al Partido Justicialista (PJ) nacional, generó una catarata de especulaciones que desde el lunes el gobernador riojano intenta disipar. Este martes, en tanto, insistió con que la reunión tuvo que ver con la cifra millonaria que el gobierno nacional le debe a su provincia y se despegó del mitin al asegurar que fue “inoportuno” y que él no tuvo “nada que ver”. Incluso aseguró que desde la gestión libertaria actuaron con mala intención y que lo citaron adrede a Yoma en este momento, mientras que ellos “cayeron en la cama”.

“Tal vez fue inoportuna la visita, no era el momento más adecuado para visitarlo [a Francos] puesto que se iba a prestar para muchas especulaciones, con justa razón o no. La verdad es que no fue oportuna la visita . Pero fue convocada por el jefe de Gabinete, lo convoca [a Yoma] porque es el abogado defensor de la provincia, que ha demandado a la Nación por mucha plata que le debe a La Rioja, está en la Corte. Yo le dije al doctor Yoma que esperara a que se expidiera la Corte Suprema de Justicia para no alimentar especulaciones que no deberían corresponder”, comentó Quintela en Radio RE Fm, para desligarse del encuentro en la Casa Rosada que generó todo tipo de teorías en el entorno de Cristina Kirchner, la otra vertiente en la interna partidaria.

“ Fue una picardía del Gobierno en la cual nosotros hemos caído... Me involucro aunque no tengo nada que ver . Hemos caído en esa camita porque los recursos son muchos, más de US$300 millones, por lo tanto [Yoma] también necesita dar una respuesta, no quería quedar como que lo habían citado y no había concurrido”, indicó para justificar que el encuentro no tenía como fin discutir la elección del PJ. Luego de la reunión, el sector de Quintela apeló la decisión de la Junta Electoral que dio de baja su lista por irregularidades en los avales y ahora todo se girará a la Justicia electoral, que deberá definir sobre el futuro de los comicios.

Ricardo Quintela y Cristina Kirchner, los dos candidatos al PJ nacional Collage

Mientras tanto, el riojano volvió a decir que su posición al respecto del gobierno de Javier Milei está “claramente definida” como opositora desde un primer momento y que queda explícita en la demanda que le inició ante el máximo tribunal para impugnar el DNU 70/2023. “Fui el que le dijo al Presidente que iba a haber un cóctel explosivo desde el punto de vista social”, alegó, para desvincularse de cualquier tipo de pacto con el Ejecutivo. “No puede haber lugar a dudas de mi posición. Somos totalmente antagónicos [con Milei]. No solo tengo una posición concreta y contundente contra sus políticas, sino que consideramos que está en una situación difícil para conducir el país”, acotó.

Además, el gobernador dijo que le “cae mal” que el Presidente se haya metido en la interna partidaria, luego de que el mandatario retuiteara un mensaje en el que el periodista Eduardo Feinmann aseguraba que Cristina Kirchner no lo había dejado competir a él.

“Aprovecha la situación para involucrarse en un problema que no es de ellos, es del peronismo, y en el peronismo lo vamos a resolver entre nosotros. Por eso le pedimos que se dedique a gobernar, que lo hace bastante mal, que está haciendo sufrir de una manera pocas veces vista a la Argentina, a todos los sectores de la sociedad, salvo a un círculo pequeño que es el único beneficiario. Que se dedique a eso, porque va a tener problemas graves y serios. Va a haber un reclamo social que cada vez se agudiza más y se va manifestando mayoritariamente. En cualquier momento va a tener una movilización social muy fuerte con consecuencias que son impredecibles”, expresó Quintela contra Milei.

De momento, el gobernador riojano adelantó que su sector espera que la Justicia electoral no convalide lo que determinó la Junta del partido -es decir, anular su lista- y que llame a las dos terminales para que en una fecha no mayor a 120 o 150 días pueda normalizarse la situación con la realización de los comicios en el PJ. Según sus cálculos, en las próximas 24 horas podría llegar la resolución de la jueza María Servini.

“Necesitamos un proceso donde se puedan expedir los afiliados para elegir las autoridades, si no vamos a caer en lo de siempre: que nos juntamos en Capital Federal 10 o 15 dirigentes y definimos una lista, y esa lista se comunica. Tenemos que cambiar los métodos, las prácticas, estos procedimientos que se manifiestan en el enojo de los afiliados y la sociedad”, indicó en un dardo directo a Cristina Kirchner.

Manifestó también Quintela que se siente en carrera todavía, pero que su principal responsabilidad “es buscar una solución rápidamente” a esta interna.

Desde las terminales de la expresidenta aseguran que el gobernador no quiere competir en la elección y que en realidad busca que se meta la Justicia, lo que podría terminar en una intervención del partido.

LA NACION