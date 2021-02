Año electoral: qué dijo Fernán Quirós sobre su futuro político

El ministro de salud porteño, Fernán Quirós Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, se refirió a su futuro político y aclaró que al día de hoy no tiene planes al respecto. "Estoy demasiado metido en esta cuestión, estoy en la pandemia tratando de atajar el dolor que cada día es mas complejo", sostuvo el funcionario en diálogo con CNN Radio.

De todas formas, el ministro resaltó que le da esperanza la valoración de algunas cuestiones relacionadas al manejo de la pandemia que hace una parte de la sociedad y admitió que sigue los sondeos publicados, de cara al año electoral. El funcionario es uno de los políticos con con mayor imagen positiva en la Ciudad de Buenos Aires.

Por otro lado, Quirós habló sobre las implicancias que tuvo el escándalo del vacunatorio Vip, que desató la renuncia de Ginés González García. "Han sido sido días muy duros para todos nosotros, pero sobre todo el escándalo trajo una puesta en tensión y en duda de todas las campañas de vacunación y eso genera una dificultad superior, que es luego recomponer la confianza", expresó Quirós.

Y sobre la misma cuestión, agregó: "De esto en la Ciudad no hay absolutamente nada. Nosotros vamos etapa por etapa. Primero los trabajadores de la salud, las personas con mayor edad, el personal estratégico y después los mayores de 18 con enfermedades acompañantes".

Asimismo, en relación al ritmo de la campaña vacunatoria en la Ciudad, Quirós explicó que la velocidad se mide en relación a la recepción de dosis. "Si tuviéramos mayor flujo, en varias semanas seguidas podríamos completar la campaña", afirmó.

"Si el embarque de Sputnik alcanzara vamos a retomar las 65.000 personas que se empadronaron. Vamos a llamar una por una para que tomen un turno invitándolos a que se vacunen", precisó Quirós.

Al ser consultado sobre la denuncia por privatización del plan de vacunación en la ciudad, después que la Justicia abriera una causa contra Horacio Rodríguez Larreta, Quirós volvió a desmentir la situación enfáticamente. "Hace más de 20 años que en muchas jurisdicciones las vacunas del calendario nacional se distribuyen. Lo que estamos haciendo es lo que se hace en la Argentina hace décadas", señaló.

"Aquí habría un punto para discutir y es algo en lo que justamente nosotros fuimos precavidos. Como a diferencia de otras vacunas esta viene en lotes pequeños y podría faltar y no ser suficiente, para evitar la distribución inequitativa firmamos un convenio con cada entidad que recibe las vacunas, en donde se hace responsable del frío, del cuidado y de aplicárselas solamente a las personas que tienen prioridad. Después nos tienen que entregar una lista con la nómina", profundizó el ministro.

"A mí no me preocupa mucho porque estoy muy tranquilo de lo que hicimos, pero mientras tanto el revuelo se genera. Obviamente no hay ninguna manera de privatizar la vacuna en la ciudad porque no se puede privatizar un bien público que estamos distribuyendo gratuitamente", concluyó al respecto.

