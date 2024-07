Ramiro Marra contó cómo fue deportado de Venezuela a la Argentina bajo las reglas de Nicolás Maduro

Escuchar

El legislador porteño de La Libertad Avanza (LLA) Ramiro Marra contó este domingo por la noche cómo se gestó su deportación de Venezuela a la Argentina. El integrante del Consejo de Asesores Económicos del Presidente había viajado al país sudamericano en calidad de veedor tras recibir una invitación de María Corina Machado y Edmundo González Urritia. “Ni bien me baje del avión, me hicieron subir de vuelta”, detalló en diálogo con José Del Rio.

“Acabo de llegar de Venezuela. Me deportaron ayer a la tarde. Cuando me bajé del avión, me hicieron subir de vuelta. Y no fue solo contra mí. Hubo otras víctimas a las que no dejaron entrar, ni siquiera por ser veedores. No querían que entrara nadie por ser extranjeros. Había gente a la que la habían ido a buscar al hotel. Había un mexicano con su hijo de diez años a quien fueron a buscar entre 20 personas y lo hicieron subir a un avión”, contó en Comunidad de Negocios, por LN+.

“No me dieron ningún motivo, ninguna explicación de por qué no me dejaban entrar. Viví en carne propia lo que es el sistema dictatorial de Nicolás Maduro. Es por eso que, ni bien aterricé en Buenos Aires, fui directo para la Embajada de Venezuela a apoyar a las personas que se manifestaban en favor de la oposición”, acotó. Para el legislador, todas estas “maniobras” se llevaron adelante en los últimos días a sabiendas de que Maduro iba a ser derrotado.

Sobre el final de la entrevista, el referente de LLA destacó la campaña electoral que lideraron Machado y González: “Hicieron una campaña que no fue agresiva. Fue una campaña mirando hacia adelante, cambiando la forma en la que se estaba trabajando en Venezuela. Estuve en contacto con la gente de Corina en los últimos días. Están muy entusiasmados con todo este proceso que se viene por delante, sabiendo que todavía tenemos que esperar la reacción del régimen de Maduro después de haber perdido la elección. El triunfo es claro. Maduro no tiene más margen de maniobra”.

El sábado, Marra había explicado en un video desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar: “Volviendo a Buenos Aires porque no me ha dejado pasar la gente de [el presidente de Venezuela, Nicolás] Maduro. No me dejan grabar videos afuera del avión. Estoy esperando que me devuelvan mis documentos. No me dieron ningún motivo ni ningún tipo de explicación. No hay argumentos. Solamente me quitaron mis documentos. No hablan, son todos mudos y sordos, porque les hacés preguntas y no responden. Una falta de respeto total. Claramente, quieren seguir con este sistema totalitario”, expresó Marra en un video que compartió en X.

Además, continuó la grabación sentado en las butacas del vuelo que lo trajeron de vuelta a la Argentina: “Ya estoy en el avión, a punto de despegar. Le mando un mensaje de fuerza a todos los venezolanos. Que mañana la democracia hable y se termine este tipo de atropellos que tanto distorsionan la vida de todos los venezolanos y del mundo. Todas estas actitudes son de un sistema totalitario y no se pueden soportar más. Viva la democracia. Viva Venezuela y fuerza para mañana”.

En tanto, comentó junto con el video publicado: “Venezuela, mi corazón está con ustedes. A pesar de que el dictador Maduro me negó la entrada al país, mi apoyo a su lucha es inquebrantable. ¡No se rindan! La tiranía caerá y la libertad prevalecerá. Gracias María Corina Machado y Edmundo González por la invitación”.

Venezuela, mi corazón está con ustedes. A pesar de que el dictador Maduro me negó la entrada al país, mi apoyo a su lucha es inquebrantable. ¡No se rindan! La tiranía caerá y la LIBERTAD prevalecerá. Gracias @MariaCorinaYA y @EdmundoGU por la invitación. #VenezuelaLibre 🇻🇪🇦🇷 pic.twitter.com/6YPLvH8gLl — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) July 27, 2024

De esta manera, Marra se convirtió en el cuarto argentino deportado por Venezuela de cara a las elecciones presidenciales del domingo 28 de julio. Uno de ellos fue el diputado nacional de Pro Alejandro Bongiovanni, quien contó a LA NACION que le dijeron: “No está autorizado a ingresar”. Además, anunció lo sucedido en su cuenta de X: “Ya no estoy incomunicado. Me deportan. Me subieron a un vuelo a Panamá que está por despegar. Valió la pena intentarlo”.

Otro de los argentinos deportados fue Francisco Paoltroni, senador de La Libertad Avanza, quien publicó un video en sus redes sociales en el que dijo que que las fuerzas policiales venezolanas no le permitieron ingresar al país: “Rodeado por siete soldados fuertemente armados, sin explicación alguna y reteniendo nuestros pasaportes, nos impidieron ingresar a Caracas, Venezuela, a pesar de haber sido invitados por Edmundo González y María Corina Machado. El régimen de Maduro está haciendo todo lo posible para evitar caer. Esta situación es una clara violación de nuestros derechos y evidencia el estado de represión y control que el gobierno ejerce sobre sus ciudadanos y visitantes. El domingo Venezuela va a hacer historia”.

Por su parte, el sindicalista Ramón Muerza, quien había sido invitado por ser miembro de la central de trabajadores de Centroamérica y el Caribe, tampoco pudo entrar a Venezuela. “Me deportaron y estoy de vuelta arriba del avión. También nos subieron de vuelta a senadores de Brasil y Chile. Nos custodiaron. Me sellaron el pasaporte, pude entrar, pero cuando estaba buscando la valija me agarraron y me hicieron volver. Una verdugueada”, sostuvo a LA NACION.

LA NACION