Randazzo refuerza su postura anti K: críticas a la suba de impuestos y visita a la DAIA tras la designación de Vahidi

Florencio Randazzo visitó la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), en el marco de las charlas con candidatos que organiza la entidad judía. En la reunión, se plegó al rechazo al nombramiento como ministro del Interior de Irán de Ahmad Vahidi, un acusado por el atentado contra la AMIA, y respondió preguntas de miembros de la institución. Para el precandidato de Vamos con Vos fue una jornada de definiciones fuertes, que incluyó una crítica frontal a Victoria Tolosa Paz por su propuesta de aumentar la presión impositiva en ciertos sectores económicos.

“Siempre escuchamos a los candidatos en la previa de las elecciones, para saber qué van a hacer. Randazzo respondió preguntas de los miembros de la DAIA sobre gestión, cuestiones económicas y sociales. Y también sobre justicia, la causa AMIA y su falta de avances. Y dijo que le parece vergonzosa la designación de Vahidi ”, sintetizó Jorge Knoblovits, presidente de la DAIA, en diálogo con LA NACION.

Fuentes cercanas a Randazzo informaron a este diario que la reunión se prolongó por una hora y media y que, además de “la coincidencia en la preocupación por la designación de Vahidi”, el precandidato a diputado y Knoblovits “compartieron la visión sobre el posicionamiento argentino en el escenario internacional”. La designación de Vahidi generó ayer un tardío rechazo del Gobierno, incómodo con el tema por la firma del Memorándum con Irán.

➡️ AHORA | El precandidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, @RandazzoF, es recibido en la DAIA por autoridades de la entidad. pic.twitter.com/Yc89Fw6yfg — DAIA (@DAIAArgentina) August 12, 2021

La designación de Vahidi, que se conoció ayer, generó el rechazo de la AMIA y la DAIA, y también del Gobierno, que difundió un comunicado de la Cancillería en el que consideró el nombramiento iraní “una afrenta a la Justicia argentina y a las víctimas”.

En su jornada de campaña, Randazzo también rechazó la propuesta de mayor presión impositiva para algunos sectores que hizo Tolosa Paz, primera candidata del oficialismo a diputada por la provincia de Buenos Aires. Afirmó que esa propuesta es “no tener la menor idea de lo que pasa en la Argentina”.

“Hablar de aumentar o crear nuevos impuestos es no tener la menor idea de lo que pasa en la Argentina”, dijo Randazzo a radio Mitre. “La presión fiscal en la Argentina es insostenible y lo que deberían hacer es cuidar al que genera empleo, no seguir cargándolo”, agregó. Para el exministro del Interior y Transporte, “el que produce y da trabajo es un héroe, no un enemigo”.

Tras destacar la presencia en su lista de Carolina Castro, dirigente de la Unión Industrial Argentina y empresaria autopartista porque sabe “las dificultades de lo que es producir y dar trabajo”, Randazzo sentenció: “La dirigencia tiene que darse cuenta de que en los últimos 10 años se perdieron cien mil puestos de trabajo en el sector privado y se incrementaron en 700 mil los del sector público, así no hay camino posible”.

