Reaparece María Eugenia Vidal tras las críticas de Axel Kicillof

La exgobernadora se reúne con intendentes aliados tras el mensaje en la apertura de sesiones Fuente: Archivo - Crédito: Fabián Marelli

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de marzo de 2020 • 13:23

La exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal volverá esta tarde a la actividad política: encabezará una reunión de la mesa de conducción de Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires. Será su primera aparición pública después de las críticas de su sucesor, Axel Kicillof , a su gestión durante la apertura de las sesiones de la Legistatura.

La reunión que liderará Vidal tendrá como sede el Instituto Hannah Arendt, principal centro político de la Coalición Cívica en la Capital Federal, informaron fuentes partidarias.

Además de Vidal, estarán presentes los intendentes Jorge Macri (Vicente López) y Néstor Grindetti (Lanús), el ex vicegobernador Daniel Salvador y el titular del foro de intendentes radicales, Miguel Fernández .

También asistirán los presidentes de los bloques de ambas cámaras de la Legislatura bonaerense, Maximiliano Abad (Diputados) y Roberto Costa (Senado), y los legisladores provinciales de la Coalición Cívica Maricel Etchecoin y Andrés De Leo, que oficiarán como anfitriones.

El viernes de la semana pasada, Vidal había retornado a la actividad política cotidiana en su distrito con un mensaje conciliador ante la gestión del gobernador Kicillof.

"A Kicillof hay que dejarlo gobernar", fue la síntesis de su discurso en un "retiro" con los legisladores bonaerenses propios en la ciudad de San Nicolás.

La ofensiva de Kicillof

El lunes pasado, Kicillof cuestionó en duros términos a la ex mandataria, dijo que recibió una provincia "en situación de abandono" y afirmó que no se trataba de una "chicana o revancha". Tras el mensaje de Kicillof, algunos dirigentes de Juntos por el cambio salieron en defensa de la ex gobernadora, como por ejemplo la propia Etchecoin.

Voceros de la exmandataria adelantaron que hoy Vidal volverá a transmitir una postura "constructiva" y de no confrontación directa con el nuevo gobierno.

El encuentro servirá además para adelantarse a la discusión por el presupuesto bonaerense, indicaron las fuentes.