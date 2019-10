Causas de corrupción: rechazan un pedido de Cristina para apartar a un perito

Los abogados de la expresidenta fundaron su reclamo en la actividad del perito en las redes

La Cámara de Casación desestimó un recurso de queja presentado por la expresidenta Cristina Kirchner, que pedía apartar al perito ingeniero Pablo Eloy Bona, quien interviene en el juicio oral del caso conocido como Vialidad.

El juicio oral por esta causa se reanudará recién el 4 de noviembre, después de las elecciones nacionales.

Se trata de uno de los peritos que analizó cinco de los 52 contratos de obras públicas viales que se le adjudicaron a las empresas de Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz durante el período 2003-2015, y que, en las conclusiones del informe que entregó a la Justicia, indicó que hubo sobreprecios de entre 170 y 200 millones de dólares en la confección de los pliegos de oferta de las obras analizadas.

Al desestimar esta queja de la expresidenta, la Casación -con el voto unipersonal de Javier Carbajo- validó al perito Bona.

Cristina había pedido desplazarlo y designar a otro perito, por considerar que había riesgos de prejuzgamiento (inciso10 del Código Penal) y por el supuesto de enemistad manifiesta con relación a alguno de los interesados en el proceso (inciso 11).

En el planteo recusatorio, el abogado de la expresidenta, Carlos Beraldi, había señalado y aportado material de las redes sociales de Bona con expresiones críticas sobre el gobierno kirchnerista, halladas en los "me gusta" del recusado.

Previamente, el Tribunal Oral Federal N°2 había rechazado la recusación de Bona en junio. Los magistrados no compartieron el planteo, y señalaron que, además de que los "me gusta" de Bona fueron anteriores a su ingreso al Cuerpo de Peritos, un "like" (me gusta) es una herramienta cuyos fines pueden ser signos de sátira política, recuerdo, o gracia, de entidad insuficiente para la existencia del supuesto de prejuzgamiento.

En el fallo de Casación, Carbajo fundamentó la desestimación de esta queja al señalar que "la regla general en la materia establece que la resolución que decide acerca de recusaciones no constituye sentencia definitiva".