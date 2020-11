Los jueces advierten que la idea del senador Oscar Parrilli de que se los elija por el "voto popular" es peligrosa e inconstitucional Fuente: Archivo

Las declaraciones del senador nacional Oscar Parrilli sobre la necesidad de que los jueces sean designados mediante el voto popular pusieron en alerta a magistrados y funcionarios judiciales. Además de inconstitucional, advirtieron que la idea es peligrosa.

En respuesta a la exposición del jurista Roberto Gargarella en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales en la que se debatió la reforma de la ley del Ministerio Público, Parrilli dijo que debería discutirse la designación de jueces por el voto popular, mientras hablaba de la independencia judicial.

"Ya nos hemos posicionado sobre esto, cuando también se hablaba del tema, que se reflota cíclicamente. Hoy la Constitución Nacional no lo permite, pero aún cuando se pensara en una reforma Constitucional, analizar esa propuesta implica que un juez debe tener actividad electoralista, buscando apoyos y sponsors para promover su elección", advirtió en diálogo con LA NACION el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), el juez Marcelo Gallo Tagle.

Oscar Parrilli dijo que los jueces deberían ser elegidos mediante el mecanismo del voto popular Crédito: Prensa Senado

"Esto no conjuga con nuestra idiosincrasia", agregó, y dijo que podría generar luego sospechas "de la independencia del juez respecto de aquellos que lo aportaron o sponsorearon".

El presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, alineado con la Lista Celeste -que es la más afín al kirchnerismo en la interna de los jueces-, también consideró que la iniciativa no garantizaría la elección de mejores jueces, y dijo: "Son expresiones personales del senador que es respetable, hay estudiosos del derecho que lo sostienen, yo no lo sostengo. Creo que eso no nos garantiza elegir mejores jueces".

Y agregó: "Yo creo que de esta manera se obtendría un juez que responde a un político o un espacio político. Cada decisión que tomamos hay gente a la que le va a gustar más o menos, pero si tuviéramos que actuar para que la gente nos vote probablemente empezaríamos a actuar en un sentido para un sector de la sociedad".

Lugones dijo además que la "única manera de hacer esto debería ser mediante una reforma constitucional, y eso no parece estar en agenda".

El presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, tampoco está de acuerdo con la iniciativa de Oscar Parrilli Fuente: LA NACION

En 2013 Cristina Kirchner había propuesto, mediante un paquete de leyes enviadas al Congreso que llamó de "democratización de la Justicia", elegir mediante el voto popular a los miembros del Consejo de la Magistratura, y ampliar su número de integrantes de 13 a 19, además de la creación de nuevas Cámaras de Casación y la limitación de medidas cautelares contra el Estado.

Esa iniciativa había recibido el apoyo de la agrupación Justicia Legítima, pero un duro rechazo de gran parte del mundo judicial. Finalmente, gran parte de ese paquete de leyes de "democratización" se declaró inconstitucional, incluida la elección popular de los miembros del Consejo.

Los dichos de Parrilli fueron repudiados por la entidad Será Justicia -presidida por el abogado Raúl Aguirre Saravia-, que emitió un comunicado y dijo: "Repudiamos este nuevo ataque a la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, así como el desprecio de las instituciones republicanas que trasuntan las declaraciones citadas".

"Instamos a nuestros legisladores a que no cedan a la presión del oficialismo, que sólo persigue la designación de jueces y fiscales por procedimientos inconstitucionales, que los asimilan a legisladores o funcionarios del Poder Ejecutivo, cuando su función es completamente diferente y por ello requiere independencia", agregó el comunicado.

Qué dijo Parrilli

"Es un tema que lo hemos discutido bastante, ha sido motivo de debate, y sin duda que no nos hemos puesto de acuerdo, pero cuando hablamos de independencia no es solamente independencia de los representantes populares, porque en definitiva a mi me votó el pueblo, a todos los senadores los votó el pueblo, a los diputados también, al presidente Alberto Fernández lo votó la gente", introdujo el tema.

Y continuó: "A un fiscal o a un defensor lo propone un mecanismo totalmente indirecto. El juicio por jurados sin dudas es un avance. A lo mejor en algún momento tendremos que ir a que los jueces sean designados por el voto popular".

"Nosotros durante la gestión de la presidenta Cristina Kirchner intentamos hacer simplemente el voto popular para los miembros del Consejo de la Magistratura y sin embargo eso también se nos declaró inconstitucional" agregó el senador. "Pareciera ser que para algunos sectores todo lo que sea el voto popular es inconstitucional. Me parece que cuanto más voto popular, más democracia, más república, más Constitución hay", concluyó.

