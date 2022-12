Reclaman el indulto a Milagro Sala: la Tupac Amaru anunció un acampe de tres días

escuchar

Tras confirmarse la condena de Milagro Sala a 13 años de prisión, militantes de la Tupac Amaru anunciaron hoy un acampe en Plaza de Mayo para este martes 20, en reclamo por la libertad de la dirigente. Según precisaron desde la agrupación, la medida de fuerza será llevada a cabo junto a otras organizaciones sociales y se extenderá por tres días.

Bajo la consgina “Por una navidad sin presas ni presos políticos en nuestra Argentina”, la agrupación convocó, desde la sede de la Tupac Amaru en Buenos Aires, a un acampe en Plaza de Mayo para los días 20, 21 y 22 de diciembre en reclamo al indulto de Milagro Sala.

“En el día de la fecha se realizó una conferencia de prensa en la sede de Buenos Aires de la organización barrial Tupac Amaru, ante la vergonzosa sentencia de la Corte Suprema, confirmando la condena a 13 años de prisión para Milagro Sala y de las compañeras y compañeros de la Tupac Amaru dictadas por el Poder Judicial de Jujuy, que funciona como una escribanía de los intereses políticos de Gerardo Morales y de los intereses económicos de los grupos económicos extranjeros y de Carlos Pedro Blaquier”, precisaron desde la agrupación.

“Ante el agotamiento de las instancias judiciales y la ratificación por parte de la corporación judicial de la persecución política montada sobre Milagro Sala, Alejandro Coco Garfagnini, coordinador nacional de la Tupac Amaru comunicó la decisión tomada por el Frente Milagro Sala y un enorme arco de organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos, de realizar un acampe en Plaza de Mayo, los días 20, 21 y 22 de Diciembre, con el reclamo de ‘indulto ya’ para Milagro Sala”, destacaron hoy los militates.

El anuncio de la medida de fuerza se da luego que se anunciara ayer que la Corte Suprema dejó firme una condena de 13 años de prisión contra Sala, que ya no tiene más recursos procesales para revertir esa pena.

La condena

La Corte dejó firme ayer, por unanimidad, la condena contra Sala, a quien la justicia jujeña encontró culpable de los delitos de asociación ilícita, extorsión y fraude. El tribunal que la juzgó consideró probado que ella lideró, entre 2013 y 2015, una asociación destinada a cometer delitos.

El tribunal también encontró a Sala culpable de haber extorsionado a cooperativistas para hacerse de los fondos que recibían del Estado, que terminaban en poder de Sala y sus cómplices; entre ellos, a Cristian Chorolque, Leopoldo Jacinto Basualdo y Julia del Carmen Gutiérrez.

La condena fue también por haber defraudado al Estado con fondos provenientes de un acuerdo firmado entre el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ) y la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación.

El fraude, sostuvo el tribunal jujeño, se cometió con los pagos para la ejecución de 14 convenios firmados entre la IVUJ jujeña y distintas cooperativas de trabajo; también, de un convenio entre una cooperativa y el municipio de Palpalá.

02/11/2017 La activista argentina Milagro Sala regresó a la cárcel de Alto Comedero, situada en la provincia norteña de Jujuy, tras ser sometida a unas pruebas médicas POLITICA SUDAMÉRICA ARGENTINA SOCIEDAD TWITTER

El descargo de Sala

“La orden ya está lista para que me vengan a detener entre hoy, mañana o pasado, y me lleven nuevamente a la cárcel. No se está respetando la resolución de la CIDH”, denunció hoy la dirigente a través de un breve vídeo publicado en las redes sociales.

Por el momento, la dirigente sigue detenida en su casa, pero el gobernador jujeño, Gerardo Morales, le reclamó a la fiscalía de la provincia que promoviera su traslado a una cárcel común. “Me llevan a la cárcel. Se cumple el sueño de Gerardo Morales”, dijo hoy Sala, que dio por hecho que en las próximas horas irán a buscarla a su domicilio.

