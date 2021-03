Redes: la pelea entre Lipovetsky y la Ministra de Género por un almuerzo de María Eugenia Vidal

La ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, Estela Díaz, cuestionó a la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal y a la Fundación Mediterránea, organizadora de un almuerzo en el que la exgobernadora fue la única oradora. “Quiere unidad y mayorías para hacer más de lo mismo que hicieron, pero más rápido”, fustigó la funcionaria. Por su parte, el diputado por la provincia de Buenos Aires Daniel Lipovetsky no tardó en responder y recordarle a la funcionaria que en el 2019, el presidente Alberto Fernández también estuvo allí y le atribuyó una “habitual la doble vara discursiva y moral en su espacio político”.

“Dicen que reapareció Vidal, en Córdoba. ¿Dónde almorzó? En fundación Mediterránea. La que nos dio ‘próceres’ de la destrucción de la Argentina como Cavallo. Quiere unidad y mayorías para hacer más de lo mismo que hicieron, pero más rápido. Eso es Juntos por Cambio, lidere quien lidere da igual”, dijo Díaz.

Dicen que reapareció Vidal, en Córdoba. Dónde almorzó? En fundación Meditarránea. La que nos dio "próceres" de la destrucción de la Argentina como Cavallo. Quiere unidad y mayorías para hacer más de lo mismo que hicieron, pero más rápido. Eso es JxC, lidere quien lidere da igual — Estela Díaz (@EstelaEDiaz) March 23, 2021

Enseguida, el legislador provincial le contestó: “Buen día Ministra! No la vi escribir lo mismo cuando Alberto Fernández almorzó en la Fundación Mediterránea en 2019. Le paso el link para q lo recuerde. No me sorprende su ‘olvido’, ya q es habitual la doble vara discursiva y moral en su espacio político”.

Buen día Ministra! No la vi escribir lo mismo cuando Alberto Fernandez almorzó en la Fundacion Mediterranea en 2019. Le paso el link para q lo recuerde. No me sorprende su "olvido", ya q es habitual la doble vara discursiva y moral en su espacio político. https://t.co/oKcQ8zhK4J https://t.co/uhudJnPI7N — Daniel Lipovetzky (@Lipovetzky) March 23, 2021

“Alberto Fernández fue a presentar la plataforma del Frente de Todos. Otra cosa es, tras un año de silencio en el contexto de la peor pandemia, que la exgobernadora aparezca en un almuerzo con la Fundación Mediterránea. Tienen una única vara: siempre con el poder concentrado y antipopular”, contestó la funcionaria en defensa de su postura.

Diputado @Lipovetzky, AF fue a presentar la plataforma del FdT. Otra cosa es, tras un año de silencio en el contexto de la peor pandemia, que la ex gobernadora aparezca en un almuerzo con la F.Mediterránea. Tienen una única vara: siempre con el poder concentrado y antipopular. — Estela Díaz (@EstelaEDiaz) March 23, 2021

Ayer, en su primera aparición política, Vidal arrancó su presentación con una autocrítica: “Los logros de nuestro Gobierno no convencieron, esos cuatro años no fueron suficientes para garantizar el bienestar que nos pedían”. Al almuerzo, organizado por la Fundación Mediterránea, concurrieron 150 empresarios y la exgobernadora fue la única oradora.

También apeló a una frase de su exministro de Economía, Hernán Lacunza, quien ocupó el mismo cargo en la Nación: “La macro manda”. Insistió en que no cree que la gente se equivoque cuando vota. “Algo hay que corregir, algo hiciste mal [si no te votaron]”.

Contó que en sus reuniones y charlas de los últimos meses percibe diagnósticos “desesperanzadores y pesimistas”, críticos de los doce años del Frente de Todos, los cuatro de Juntos por el Cambio y el inicio de la nueva administración. “Hay sobreabundancia de diagnósticos y culpables”, afirmó para insistir en que ella sí cree que es “posible” un futuro diferente. “Es posible un futuro como el que soñamos, es posible ponerse de pie”, afirmó.

LA NACION