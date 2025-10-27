Resultados en Tierra del Fuego: quién ganó las Elecciones 2025

En la provincia de Tierra del Fuego, los comicios de este 26 de octubre definieron tanto bancas de Diputados como de Senadores nacionales. A continuación, se pueden consultar la distribución de esos espacios en el Congreso y los resultados actualizados para cada una de las categorías.

Los datos difundidos por la Junta Nacional Electoral indican que, con el 95,80% de las mesas escrutadas, se registran los siguientes resultados para cada categoría:

Resultados para Senadores

Alianza LLA encabeza la votación con el 39.51% de los votos, seguido por Fuerza Patria con el 30.62%. Completan la lista Defendamos TdF (20009 votos), Provincias Unidas (3509 votos) y FIT-U (2916 votos). Resultados para Diputados Por su parte, en Diputados, Alianza LLA lidera con el 38,41% de los sufragios, seguido de Fuerza Patria, que obtiene el 30,97%.Más atrás se ubican Defendamos TdF (19.257 votos), FIT-U (3.006 votos) y Provincias Unidas (2.951 votos). Este domingo 26 de octubre se renovaron la mitad de Diputados (127 bancas) y un tercio del Senado (24 bancas) a nivel país. Esta jornada electoral no fue precedida por las PASO, ya que el Senado las suspendió al menos este año. Además, se implementó por primera vez la Boleta Única Papel, reglamentada por Decreto 1049/2024. El escrutinio preliminar arroja que en la provincia de Tierra del Fuego se han sufragado 99.177 votos, lo que representa el 95,66% previsto para estas Elecciones 2025. En cuanto a los votos en blanco, se han contado un total de 2.658 votos (2,56%), mientras que también se registran 8 votos impugnados y 4.269 nulos. Lista por lista, en Diputados Alianza LLA | 35.468 votos

Fuerza Patria | 28.602 votos

Defendamos TdF | 19.257 votos

FIT-U | 3.006 votos

Provincias Unidas | 2.951 votos Lista por lista, en Senadores Alianza LLA | 38.142 votos

Fuerza Patria | 29.558 votos

Defendamos TdF | 20.009 votos

Provincias Unidas | 3.509 votos

FIT-U | 2.916 votos Tierra del Fuego votó con Boleta Única por primera vez Por primera vez en la historia, Tierra del Fuego votó con la Boleta Única en Papel (BUP). En esta ocasión fue para renovar tres bancas en el Senado de la Nación y dos puestos en la Cámara baja. El oficialismo provincial postuló a la actual senadora Cristina López para la Cámara de Senadores, y a Agustín Tita para ingresar en Diputados. Por otro lado, Defendamos Tierra del Fuego eligió a Gastón Díaz para el Senado y a Guillermo Löffler para encabezar la boleta de la Cámara baja. La Libertad Avanza fue con Agustín Coto como primer candidato para senadores, y con Miguel Rodríguez para Diputados. En tanto, Provincias Unidas postuló al actual senador radical Pablo Blanco (que buscaba revalidar su mandato) y a Federico Bilota para la Cámara baja.