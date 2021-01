Tras la entrega de cajas navideñas a todos los habitantes del pueblo, se vienen los regalos de juguetes para todos los niños.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de enero de 2021 • 12:25

MENDOZA.- Los vecinos de La Paz, la lejana comuna mendocina que limita con San Luis, se preparan para un nuevo regalo oficial, luego de las cajas navideñas, el pollo y los helados que recibieron en las Fiestas. Ahora, el intendente justicialista Fernando Ubieta redobló la apuesta, a pesar de las críticas: compró juguetes para entregar a todos los niños de la comuna por el Día de Reyes.

Se trata de una licitación pública para adquirir unos 5000 productos, por un monto de 1,4 millones de pesos. Así, bajo el expediente Nº 6757 DDS 20, ya está hecho el encargo de camioncitos, ponys, helicópteros y pistolas lanza bolas, entre otros 40 tipo de artículos para los chicos. En total, en el departamento hay unas 4000 familias, por lo que son más de 10.000 personas, de las cuales menos de la mitad son menores de edad.

El intendente peronista Fernando Ubieta, junto a la senadora K Anabel Fernández Sagasti y al presidente Alberto Fernández.

Previo a los festejos de fin de año, la comuna fue noticia nacional por una compra de más de 2 millones de pesos, que incluyó 4000 cajas navideñas, tickets en pollo (8000 kilos) y helados (4000 baldes de tres litros). Esto luego de que el municipio cumpliera con el pago de aguinaldo y la deuda comunal. Además, no se descarta para después de Reyes la entrega de un bono de 3000 pesos para todos los empleados. Casa por casa, el intendente y su equipo se encargaron de hacer el reparto. Sin dudas, esta acción se ganó el apoyo casi masivo de los habitantes del lugar, pero la fuerte crítica de la oposición y de buena parte de los mendocinos, sorprendidos por la decisión oficial, no se detiene. Hay dirigentes radicales que aseguran que hoy La Paz es una "república populista y demagógica", al estilo Cuba o Venezuela.

El presupuesto que se destina no tiene comparación con el que se gasta en cualquier comuna a la hora de realizar un festejo de estas características Fuentes de la comuna paceña

Desde la comuna paceña indicaron a LA NACION que se mantendrán firmes en la metodología adoptada y que se sienten "orgullosos" de poder estar presentes en cada familia, sin realizar otro tipo de gastos que consideran mayor, como un evento infantil, más allá de los impedimentos propios de la pandemia.

"El presupuesto que se destina no tiene comparación con el que se gasta en cualquier comuna a la hora de realizar un festejo de estas características. Para nosotros no hay ningún revuelo; pueden decir lo que quieran que no nos van a mover un centímetro de lo que estamos convencidos que tenemos que hacer, que es básicamente defender los intereses de la gente que nos votó", señalaron autoridades de la comuna, quienes defendieron que se trata de una "licitación pública, de manera transparente". Al mismo tiempo, admitieron que el problema de fondo que vive La Paz es la falta de desarrollo y que apuestan a reconvertir la realidad local en los próximos años.

La Paz es básicamente un pueblo que no produce ni genera riquezas de ningún tipo y que desde hace años es una máquina de expulsar gente Fuentes de la Municipalidad

"El radicalismo gobernó 25 años el departamento: 0 desarrollo, 0 trabajo. La Paz es básicamente un pueblo que no produce ni genera riquezas de ningún tipo y que desde hace años es una máquina de expulsar gente. Nosotros tenemos claro qué es lo que hay que hacer y es desarrollar el departamento y generar trabajo genuino. Hace un año estamos en la gestión y nos tocó una pandemia en el medio; no es excusa, pero está claro que se vieron trastocadas varias metas: algunas se cumplieron, otras se modificaron y otras sencillamente no se pueden hacer al menos en el corto plazo", completaron desde la Municipalidad.

Eso sí, la distribución estaba prevista para antes del 6 de enero, Día de Reyes, pero debido a los tiempos del proceso licitatorio se realizará en las semanas siguientes. Por eso, los niños deberán esperar unos días más para recibir el regalo oficial. En tanto, la oposición promete hacer un control de todos los gastos y del cumplimiento de la entrega.

Conforme a los criterios de Más información