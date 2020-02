Ricardo Alfonsín contó por qué Alberto Fernández le ofreció ser embajador

Fernández y Alfonsín Fuente: Archivo

El dirigente radical Ricardo Alfonsín sostuvo que aceptó el cargo de embajador en España porque los argumentos del presidente Alberto Fernández "eran muy fuertes" y "porque hay que estar todos juntos".

"Hablé con [el gobernador de Jujuy] Gerardo Morales y me dijo que no podía decirle que no al Presidente, más allá de las diferencias que tengamos. Otros gobernadores me llamaron y me dijeron lo mismo, pero sabía que muchos me iban a criticar , dijo en diálogo con Radio La Red.

Según anticipó, el plan que acordaron con Fernández fue "fortalecer el vínculo con España".

Alfonsín contó que el presidente lo volvió a llamar el lunes desde Alemania. "Me dijo que me necesitaba porque había problemas en Europa y él confiaba en mí. Me sorprendió", reveló.

"¿Cómo voy a representar a la UCR en una embajada? En una embajada no se representa a un partido, se representa a un país", sostuvo y aclaró que no va a renunciar al partido: "Sigo siendo radical".

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Alfonsín expuso que tiene "expectativas" de "trabajar en la promoción de empresas y pymes" y que confía en la "capacidad" del país para "generar valor y ciencia" y en su "diversidad territorial y productiva".

Por eso, afirmó que "es tiempo de afianzar lazos con la UE para, en esa cooperación, fortalecer el Mercosur".

El exdiputado nacional y excandidato presidencial fue presentado hoy como nuevo embajador argentino en España por Fernández en las reuniones que el mandatario mantuvo en Madrid con el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el rey Felipe VI.