Ricardo López Murphy confirmó que será candidato a diputado nacional en la Ciudad y pidió una gran interna opositora

A poco más de un mes para que llegue el 24 de julio y se cierren las listas, aparecen progresivamente los nombres que se plasmarán en las boletas. Uno de ellos será el del economista y referente político de Republicanos Unidos Ricardo López Murphy, quien confirmó que será candidato a diputado nacional y pidió una gran interna opositora que dirima candidaturas para las elecciones generales legislativas.

“Voy a ser candidato a diputado nacional por Republicanos Unidos, en la Capital Federal. Me presento porque no estoy dispuesto a resignarme. No quiero que nos convenzan que nuestro país está destinado a ser pobre, eso es mentira”, afirmó López Murphy, en declaraciones radiales, y consideró que es una “oportunidad histórica” para que la oposición “le ponga un freno en el Congreso al populismo y al autoritarismo que representan los K y La Cámpora”.

En relación con ello, pidió a los integrantes de las fuerzas opositoras: “Tenemos que hacer un esfuerzo en construir una gran alternativa republicana a nivel nacional que sea muy amplia y que busque representar a los millones de argentinos que hoy están angustiados y temerosos”.

López Murphy insistió con que existe “un escenario muy complejo para la Argentina” debido a las políticas que aplica el gobierno nacional y sostuvo: “Las PASO pueden ser una excelente herramienta a nivel local para medir fuerzas y, a nivel nacional, para construir una fuerza nueva, federal, republicana; que apueste a la inversión, a la generación de empleo genuino y al sector privado y productivo, que hoy está agobiado por los impuestazos que les puso este pésimo gobierno”.

El exministro durante la presidencia de Fernando de la Rúa comentó que dentro de Republicanos Unidos consideran que pueden hacer “un gran aporte” para las elecciones en la ciudad de Buenos Aires. También dijo que a pesar de tener “fuertes discrepancias” con la gestión que encabezó el expresidente Mauricio Macri en el Ejecutivo nacional, hay coincidencias con Juntos por el Cambio en “un núcleo de ideas y valores”.

El economista y excandidato presidencial indicó que la “clave” es que el gobierno de Alberto Fernández no alcance la mayoría en ambas cámaras legislativas. “Con el kirchnerismo nuestro país no tiene destino, ni futuro posible”, sentenció López Murphy, quien comentó que cuando se inicie la campaña demostrarán, en los debates, que “hay salida para la Argentina”.

Por último, cerró: “Vamos a defender las ideas de la libertad, y plantearle a la sociedad que hay otro camino”.

Republicanos Unidos es una nueva fuerza política que tendrá su primera participación electoral en la Ciudad este año. Además de López Murphy, el espacio está integrado por Agustín Etchebarne, Gustavo Segré, Fausto Spotorno, Yamil Santoro, Jorge San Martino, Marina Kienast, Gustavo Lazzari, Manuel Adorni, Luis Gómez, Abril Fernández Soto, Gustavo Semería, Guillermo Smith, Gabriela Malerba, y María Rosa Davagnino, entre otros dirigentes.

