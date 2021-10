Ricardo López Murphy criticó la “fantasía” detrás de los dichos de Máximo Kirchner

Ricardo López Murphy se refirió a los dichos de Máximo Kirchner, quien sostuvo que “se esfumó el préstamo que tomó Mauricio Macri” con el Fondo Monetario Internacional. Al respecto, y en diálogo con LN+, el economista liberal reflexionó: “Las cosas no se pueden esfumar. En general, en todos los países del mundo, la deuda se toma para pagar la deuda que vence, y se toma un adicional si hay déficit. Si usted no quiere tener más deuda, no tiene que tener déficit”.

“Es toda una fantasía porque es como si no hubiera habido déficit”, señaló. En relación a esto, López Murphy cuestionó el alto nivel de déficit que había durante el gobierno de Cambiemos y el modo en que reaccionaron “al terrible problema que heredaron”. De esta manera, López Murphy sostuvo que en la gestión de Macri “nunca se hizo un diagnóstico de la terrible herencia y de los desequilibrios que eso implicaba”, ni se tomó consciencia de que “cualquier camino iba a requerir políticas muy enérgicas”. Sobre eso, cerró: “Se actuó pensando que la buena fortuna les iba a aliviar la carga”.

Durante el programa, el integrante de Juntos por el Cambio también analizó el panorama electoral ante los comicios legislativos del 14 de noviembre próximo, y apuntó: “Ya no hay varios responsables, sino que hay uno solo. Es la escudería de Cristina la que va a la elección, y no la veo en condiciones de imponer ninguna regla más en la Argentina. Lo que no se ha percibido completamente es que su capital político se ha destruido”. Y subrayó: “La derrota electoral [en las PASO] fue muy fuerte y reflejó un mal gobierno”.

Por otro lado, se detuvo sobre la frase de María Eugenia Vidal -con quien había competido en las PASO por el liderazgo de la lista de Juntos por el Cambio para la elección de diputados de la ciudad-, quien manifestó su deseo de que el espacio gane la presidencia de la Cámara de Diputados. Según López Murphy, en el país han habido antecedentes de eso, pero lo que deben evaluar dentro del partido y si les conviene o no.

Además, de cara a 2023, resaltó que, dentro de Juntos por el Cambio, “todo el mundo es consciente de que se va a recibir un país exhausto y en pésimas condiciones”. En línea con eso, dijo la Argentina deberá crecer “con disciplina” y utilizando sus propios recursos ”porque nadie le va a prestar”. Según sostuvo, la clave está en “”generar confianza y en “producir una revolución capitalista”. Y sentenció: “No es un país ‘inarreglable’. Sí ha sido ‘inarregable’ la tontería y el extravío de nuestras elites gobernantes. Eso terminó. Como terminó la magia, terminó el disparate”.