Ricardo López Murphy, en emojis: “Santoro defiende lo indefendible y Vidal rehúye al debate”

El precandidato a diputado nacional por Juntos en la ciudad de Buenos Aires, Ricardo López Murphy, se sumó a un desafío de LA NACION y definió a través de emojis a sus contrincantes en las futuras elecciones PASO. Así, señaló que Leandro Santoro “defiende lo indefendible” y eligió un emoticón de boca cerrada para María Eugenia Vidal porque “rehúye al debate”.

Las concepciones de López Murphy sobre distintos precandidatos electorales y sobre los expresidentes Cristina Kirchner y Mauricio Macri se dieron dentro de “Políticos en Emojis”, una producción audiovisual realizada por LA NACION para sus redes sociales.

La idea es que diversos candidatos electorales manifiesten a través de emojis lo que piensan de sus rivales y aliados políticos. En esta ocasión, López Murphy desplegó concisas definiciones acompañadas de los emoticones correspondientes.

López Murphy, definiciones en emojis.

El primer candidato al que López Murphy debió definir fue él mismo y, para hacerlo, escogió el emoticón de un perro. “El bulldog: es temperamento, contundencia y firmeza”.

“Ahí puse ‘la diabla’”, expuso el precandidato de Juntos cuando le tocó referirse a la precandidata del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz. “Los que quieren subir impuestos en la Argentina sobre un sector que ya no da más, en particular, las Pymes, me parece que hacen un acto diabólico”, explicó luego.

A Diego Santilli, el precandidato de Juntos para la provincia de Buenos Aires, sólo lo calificó con un emoji de un pelirrojo: “El colorao (sic), el pelirrojo”, dijo escuetamente, con una sonrisa.

López Murphy también fue escueto a la hora de definir a Florencio Randazzo, precandidato de Vamos con vos. El exministro del Interior del gobierno de Fernando de la Rúa escogió una imagen de una ‘vuelta al mundo’ de un parque de diversiones y expresó: “Ha dado muchas vueltas, Randazzo, muchas vueltas”.

El precandidato de origen radical definió luego a José Luis Espert, precandidato por el partido liberal Avanza Libertad, como “una persona amiga”. Por ello, escogió una carita feliz como emoji y agregó: “Yo hubiera deseado que Juntos por el Cambio lo hubiera aceptado dentro de ellos y hubiera maximizado la capacidad de derrota de (Axel) Kicillof y Cristina (Kirchner) en la provincia”.

Una pistola fue la imagen que eligió López Murphy al tener que definir a Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio Interior del kirchnerismo y actual precandidato por el flamante partido Republicano Federal. La explicación fue la siguiente: “Moreno creía que las amenazas eran útiles para el control de precios y creo que es una política muy equivocada”.

Al momento de hablar de Daniel Gollán, precandidato del Frente de Todos y exministro de Salud bonaerense, el precandidato de Juntos eligió la imagen de un virus y expresó: “Gollán estuvo asociado a la administración de la cuestión sanitaria y nos fue muy mal en eso, tuvimos decenas de miles de muertos”.

El emoji de un hombre que se tapa y golpea el rostro fue el elegido para definir a Leandro Santoro, precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos en la ciudad de Buenos Aires. “Defiende cosas indefendibles, como son las que hace este gobierno”, expresó.

“El emoji de Vidal es el que tiene la boca cerrada con cierre porque rehúye el debate”, señaló al hablar de María Eugenia Vidal, precandidata de Juntos y adversaria directa de López Murphy en las PASO en la Capital Federal.

La bomba fue el emoji escogido por este precandidato a la hora de graficar lo que pensaba de Javier Milei, precandidato liberal para la ciudad de Buenos Aires. “Es por esa idea que dice que hay que destruir lo que existe porque está todo mal y hay que empezar como si hubiera un lienzo en blanco. Yo no coincido con esa visión”, señaló.

“Facundo Manes es el cerebro”, dijo López Murphy para aludir al precandidato radical de Juntos en la provincia de Buenos Aires. “Sus temas han sido los temas de neurociencia”, acotó.

Un gato con una lágrima fue la figura que eligió el precandidato radical a la hora de definir al expresidente Mauricio Macri. “Alguien que sabía lo que necesitaba hacer, y no lo pudo hacer”, sentenció.

Finalmente, López Murphy puso las banderas de Cuba y Venezuela para graficar lo que pensaba de la expresidenta Cristina Kirchner. “Ella nos lleva a ese proyecto que solo nos sumerge en la pobreza y en el fracaso y en un régimen político totalitario. Peor no puede ser”, concluyó.

