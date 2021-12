Ricardo López Murphy: “Este gobierno ha saqueado a la ciudad de Buenos Aires”

El diputado de Juntos por el Cambio Ricardo López Murphy volvió a criticar hoy el proyecto de ley de presupuesto presentado ayer por el Ministro de Economía Martín Guzmán en el Congreso. “Este gobierno ha saqueado a la Capital Federal ¿Y los diputados porteños vamos a autorizar que se queden con los recursos de la Ciudad? De ninguna manera”, expresó.

López Murphy, cuya exposición contra el proyecto oficialista, ayer en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, fue de las más aplaudidas por la oposición, argumentó en diálogo con CNN Radio que no se obstruirá su debate en el recinto, pero sí es necesario incluir modificaciones porque la ley es “un disparate”.

“El presupuesto que presentó Guzmán son números construidos entre junio y agosto de este año con una realidad muy distinta a la que tenemos hoy porque el segundo semestre hicieron una fiesta de emisión por el problema electoral y la tasa de inflación es mucho más alta”, explicó el diputado.

Así, aseguró que si la oposición da su voto, se haría sobre “un presupuesto que no tiene nada que ver con la realidad”, y ejemplificó: “Es como si usted tuviera una dolencia y yo le digo ´usemos los análisis clínicos de hace tres años´ y usted me va a decir ´no, hagamos unos nuevos ahora, hace tres años estaba bien´”.

Además, señaló que el proyecto de presupuesto “ha violado todas las normas de nuestro funcionamiento institucional porque no hay nada en nuestra Constitución Nacional que diga que cuando hay elecciones, entre el 15 de septiembre y 15 de diciembre no se estudia el presupuesto”. Al respecto dijo: “Es un escándalo lo que ha pasado y a los nuevos diputados nos quieren hacer votar una cosa que en la primera discusión se ve que todo es disparatado”.

Por ello, propuso: “Yo digo que traigan los números como corresponde, el plan monetario, el plan cambiario y vemos. Quieren que aprobemos un documento falso, disparatado, hay que enfrentarlo artículo por artículo. Mi opinión es que no debemos hacer quórum y no creo que se le tenga que subir los impuestos disparatadamente a la gente”.

Así, señaló un error técnico en el proyecto oficialista: “Las leyes presupuestarias no pueden subir los impuestos, es darle facultades extraordinarias para subir los impuestos y mientras yo esté vivo esto no va a pasar. Si usted escuchaba los aplausos ayer, que no me toca a mí decirlo, pero [sobre su exposición] fue la más aplaudida, es porque cortó con un bisturí el proyecto y mostró una mala política, un mal diseño presupuestario e institucional y una argumentación equivocada. Empecemos a hacer las cosas bien, la mayoría impondrá las reglas, pero discutamos en otra ley las cuestiones impositivas”.

López Murphy volvió a cargar las tintas contra el oficialismo y dijo: “Ayer festejaban que habían subido 16 veces los impuestos y yo lo veo como una tragedia. Los impuestos patrimoniales son de las provincias y por qué se los tiene que quedar el Estado Federal. Eso no está bien”.

Luego cerró: “Este gobierno ha saqueado a la Capital Federal ¿Y los diputados porteños vamos a autorizar que se queden con los recursos de la Ciudad? De ninguna manera. En esto quiero hacer una posición política. No podemos concederle al gobierno un instrumento que está mal diseñado y equivocado, ese reconocimiento me parece un error y creo que es un error que junten en una ley presupuestaria facultades extraordinarias impositivas y que a la Ciudad se la haya robado parte de sus recursos y le quieran robar su base tributaria”.