Ricardo Lorenzetti apuntó contra la “vieja” estructura del Poder Ejecutivo y Legislativo por los juicios que llegan a la Corte Suprema

Escuchar

El juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, apuntó hoy contra la estructura de los otros dos poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo, por correr a destiempo de los problemas actuales y no poder contener las demandas de la sociedad que acaban, según enfatizó, trasladándose a la esfera de la Justicia.

“Los problemas complejos no se resuelven como era hace 200 años en los poderes Legislativos y Ejecutivo; se trasladan a los poderes judiciales que son jugadores no ortodoxos como lo denomina Naciones Unidas que significa que no están sometidos a procesos electorales”, señaló, antes de deslizar la crítica.

“Los dos poderes que tienen base el electoral que son el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que han sido creados por teorías de hace 200 años; no tienen hoy unas reformas adecuadas -porque nadie sabe muy bien cómo hacerlas- para responder con celeridad a los problemas actuales; entonces estamos en crisis de gobernabilidad en casi todo occidente”, agregó Lorenzetti.

Lorenzetti habló 30 minutos en el salón Versailles del hotel porteño. Marcos Brindicci

El magistrado fue la voz saliente en el evento que organizó el Centro de Investigaciones para el Desarrollo del Seguro (CIDeS) durante la mañana de este miércoles en el hotel Alvear.

La organización, que nació a fines del año pasado y reúne a los principales actores de la industria del seguro, preparó un debate con cinco paneles que estiran este primer coloquio hasta bien entrada la tarde. El ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, fue otro de los “Key Note Speaker” del evento que tuvo lugar en el coqueto salón Versailles del hotel porteño, desde las 9 de la mañana.

La “enorme” cantidad de juicios en el sector y los distintos modos para reducirlos fueron temas que se colaron en todos los discursos y paneles.

En su alocución, que se extendió por exactos 30 minutos, Lorenzetti distinguió entre conflicto y litigio, describió un “desfasaje” entre las demandas sociales, cada vez más “aceleradas”, y la “quietud” de las estructuras electorales que deben darle respuesta, y cargó contra la configuración de los “dos poderes con base electoral”.

Mariano Cúneo Libarona disertó por 20 minutos Marcos Brindicci

“Las demandas sociales son muy aceleradas y no hay tiempo ni capacidad de resolverlas tan rápidamente. Entonces los sistemas electorales, con demandas aceleradas, con expectativas crecientes por la revolución tecnológica que hoy tenemos, y con elecciones continuas, tienen una estructura de incentivos para obrar en inmediato. [Y] nadie va a una elección prometiendo costos, que es lo que requieren los problemas complejos”, afirmó.

El cortesano tomó al “corralito” y los juicios de lesa humanidad como ejemplos paradigmáticos de centenares de casos que acabaron en la Justicia. “La agenda de los poderes judiciales de hace 200 años que consistía en cuestiones muy menores, hoy es una agenda de altísimo nivel político, institucional, económico y plagada de casos difíciles”, comparó.

Corte Suprema

En otro tramo del discurso que brindó frente a casi 200 ejecutivos de la industria del seguro, Lorenzetti se refirió a la composición del máximo tribunal que integra y deslizó una señal en torno a la posibilidad de ampliarlo.

Destacó la importancia de “difundir” el control de la constitucionalidad en otros tribunales y afirmó que la Corte siempre rechazó ostentar la facultad de “obligar con una sentencia” a todos los jueces y juezas del país. En ese marco, sostuvo: “ Nadie tiene que tener demasiado poder en ningún país del mundo, ni tampoco en la Argentina. Porque el control difuso de constitucionalidad tiene su razón de ser. Es un poder difuso, difundido. Porque si sólo cinco personas tienen esa facultad, entonces lo que se va a terminar haciendo es tratar de sustituir a esas cinco personas poniendo gente adecuada ”

La modificación del número de cortesanos podría ser una de las cartas de negociación del kirchnerismo en el Senado para allanar el camino hacia la Corte del juez federal Ariel Lijo, cuya candidatura, propuesta por el Ejecutivo, contaría con el impulso de cortesano Lorenzetti. Los 33 senadores de los dos bloques kirchneristas en la Cámara alta son determinantes para su nombramiento, que exige la aprobación de dos tercios de los presentes.

El radical mendocino Ernesto Sanz escuchó a Lorenzetti desde la primera fila de asientos Marcos Brindicci

Lorenzentti centró casi la totalidad de su discurso en el problema de la litigiosidad, eje del evento. Señaló que la “falta de acuerdos” siempre se interpuso en la resolución de los conflictos y litigios, destacó la importancia de crear “agencias” que planifiquen en el mediano y largo plazo, reclamó la creación de juzgados “móviles” y flexibles y apuntó a generar esquemas de “incentivos” que promuevan la finalización del conflicto en instancias previas al juicio.

“Nosotros tenemos el mismo proceso judicial, pensado hace 200 años también, cualquiera sea el conflicto. Tenemos que segmentar los procesos en función de los conflictos”, propuso.

Para la tarde se espera un panel netamente político de “iniciativas legislativas” conformado por los legisladores Nicolás Mayoraz (LLA), Eduardo Wado de Pedro, Miguel Pichetto (PR), Luciano Laspina (PRO) y Rodrigo De Loredo (UCR). El cierre de este bloque estará a cargo del presidente de la cámara de diputados, el libertario Martín Menem.

Por su parte, el Secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Cordero, dará el discurso final pasadas las 18 horas.

Subir las penas

Cuneo Libarona cerró la mañana en el hotel Alvear. El ministro pidió elevar las penas en los delitos que incluyen fraude en la industria del seguro.

“Es un tremendo ataque a la propiedad y al mercado”, afirmó, en alusión al delito de fraude. “Daña la competitividad, daña al sistema de seguros, pero va más allá, porque daña al mercado en general, a la economía en general”, agregó.

Coloquio CIDeS 2024. Mariano Cúneo Libarona habló por 20 minutos, pidió por mayores penas en el fraude de seguros y cerró la mañana en el hotel Alvear. Marcos Brindicci

Coloquio CIDeS 2024. Mariano Cúneo Libarona Marcos Brindicci

“Cuando los bienes jurídicos tutelados son dañados, [es] en base a su importancia tiene que regirse la pena. La pena de homicidio está atada de 8 a 25 años. Entonces, la pena del fraude de seguro no puede ser tan baja y dar lugar siempre a probations, a reparaciones, etc.”, afirmó Cuneo.

Al ministro lo siguió un panel con cinco disertantes que tuvo por eje la problemática judicial sobre riesgos en el Trabajo. Dalmiro Garay, presidente de la Corte Suprema de Mendoza, Guillermo Plate, Superintendente de Seguros de la Nación, Fernando Perez. Gerente General de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, Mara Bettiol, residente de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo y Gerardo Martínez, secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra).