Ricardo Quintela confirmó cuando hablará con Cristina Kirchner, aunque su candidatura al PJ es “un camino sin retorno”

En medio de las internas por la conducción del Partido Justicialista (PJ) y luego de oficializar este jueves su candidatura para presidir el partido nacional, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, admitió que la expresidenta Cristina Kirchner intentó comunicarse este viernes con él, por medio de su secretario de confianza Mariano Cabral, pero que no llegó a atender la llamada. “El lunes voy a hablar por teléfono con ella, para ver cuándo nos podemos juntar”, anticipó el mandatario provincial, si bien aclaró que no bajará su postulación.

“Lamento esta situación porque con los graves problemas que tiene el país, con las decisiones crueles que toma este presidente [Javier Milei], avalado y acompañado por algunos legisladores, me parece que estar peleándonos entre nosotros significa debilitar un frente que tendría que estar en estos momentos debatiendo y poniéndose como alternativa para la sociedad”, señaló Quintela en diálogo con Futurock.

A lo largo de la entrevista, el gobernador de La Rioja confirmó que luego de oficializar su candidatura, la expresidenta intentó comunicarse con él. “Efectivamente, Mariano [Cabral] me llamó dos veces, pero cuando vi los mensajes era la 1 de la madrugada y no le pude contestar. No es que le hice un desaire. Yo pienso pasar este fin de semana y el lunes voy a hablar por teléfono con ella, para ver cuándo nos podemos juntar. Pero, la verdad es que yo estoy en un camino sin retorno, porque acá hay mucha gente comprometida. De todas maneras, yo siempre he bregado por la unidad del peronismo”, aclaró Quintela.

Y tras ello planteó: “Cristina es un emblema para nosotros. Nunca imaginé que el volumen de ella, que es superior al volumen nuestro, venga a querer tomar el Partido Justicialista. Ella está para una cosa muchísimo más amplia que el peronismo. Mucho más abarcativa de otros sectores sociales y políticos”.

En esa misma línea, el gobernador expresó su sorpresa ante el anuncio por redes sociales con el que la expresidenta confirmó su candidatura. “Nosotros no teníamos en el radar que Cristina se iba a presentar porque cuando yo hablé oportunamente con ella y con Axel Kicillof y Lucía Corpacci, en La Rioja, nadie tenía intención de presentarse y el peronismo estaba dormido, estaba quieto. Con los brazos caídos”, apuntó Quintela quien pidió dejar por fuera de la interna al gobernador bonaerense. “ No le voy a pedir respaldo porque él está tironeado de ambos lados. Por eso creo que hay que dejarlo y que no participe de esto” , sentenció al respecto.

RICARDO QUINTELA - Hoy se oficializó la presentación de la Candidatura para la Presidencia del PJ mediante los apoderados designados JORGE YOMA y DANIEL LLERMANOS. “Federalismo y Justicia” para enfrentar las medidas de ajuste salvaje del oficialísimo. pic.twitter.com/i0hJl7pL0w — Daniel Llermanos (@danielllermanos) October 10, 2024

Las declaraciones de Quintela se dan luego que este jueves oficializara su candidatura como presidente del PJ bajo la lista de “Federalismo y Justicia”, a través de sus apoderados designados, Jorge Yoma y Daniel Llermanos. Su presentación fue una reacción directa a la expresidenta Cristina Kirchner, que este lunes confirmó en una extensa carta que también será candidata al cargo para “enderezar lo torcido”.

Carta abierta a los compañeros y compañeras peronistas, y a los argentinos que nunca lo fueron, también.https://t.co/yoh8fuOt6m pic.twitter.com/h8StzEGYIE — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 7, 2024

Luego de un operativo clamor impulsado por referentes de La Cámpora y seguido por otros del kirchnerismo, Cristina afirmó este lunes estar dispuesta a ocupar el cargo. “Quiero decirles que estoy dispuesta, una vez más, a aceptar el desafío de debatir en unidad, porque si algo tengo claro también, es que acá no sobra nadie. Sin embargo, la unidad necesita dirección y proyecto para construir el mejor peronismo posible en una Argentina que se ha vuelto imposible para la mayoría de sus habitantes”, escribió en una carta de cinco carillas, donde realizó un recorrido desde 1983 hasta la actualidad.

“Está claro que hay que enderezar lo que se torció y ordenar lo que se desordenó. Esto plantea la necesidad de crear un ámbito de discusión y participación que hoy no existe y que su ausencia solo genera confusión y vacío. No tengo dudas que, en esta etapa, el partido es el lugar más apropiado para desarrollar el continente que genere el contenido y que este, además, tenga dirección y objetivos”, completó.

