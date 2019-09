Ricardo Recondo: "Se abusó de las prisiones preventivas en los últimos años" 04:09

El presidente del Consejo de la Magistratura, Ricardo Recondo, estuvo en el programa Terapia de Noticias, de LN+, donde se refirió a la figura de las prisión preventiva en los últimos años. Ante la consulta de si cree que se ha abusado de ella en el último tiempo, Recondo respondió que sí.

"Creo que la Justicia penal es represiva y la sociedad tiene que sentir que se condena al delincuente. Ahora, también está la garantía de que toda persona es inocente hasta tanto un juez dice que esa persona es culpable. Entonces, sí se ha abusado [de la prisión preventiva]. Y también se abusa de los infinitos recursos que hay hasta llegar a una sentencia definitiva", señaló.

Luego, el referente del Consejo opinó que en "algunos casos" se abusó de las prisiones preventivas en causas judiciales donde hay exfuncionarios kirchneristas involucrados. "Pero la contrapartida es que no puedan ser sine díe [sin plazo] las apelaciones en un juicio porque entonces se provoca esto. La gente lo que pide es que el ladrón vaya preso. Si el ladrón no va preso durante 10 años la gente común empieza a descreer de la Justicia. Entonces hay que conseguir las dos cosas, un poco, quizás, se ha abusado de la prisión preventiva porque no existe la sentencia definitiva", cerró.