Roberto Baradel ganó la elección de la CTA y reemplazará a Hugo Yasky

La Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA), que surgió en 1992 de la mano de Víctor De Gennaro para enfrentar al sindicalismo que estaba alineado con el menemismo en torno a la CGT, se fracturó el 23 de septiembre de 2010 tras una elección nublada por sospechas de fraude. Hoy, si bien existe una voluntad de ir hacia un proceso de reunificación, se mantiene dividida, con dos sectores: la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma.

En la CTA de los Trabajadores (CTA-T) hubo ayer elecciones internas y se impuso Roberto Baradel con comodidad a la lista opositora de Romina del Plá, diputada nacional del Frente de Izquierda. Con esta victoria, Baradel reemplazará al frente de la central obrera a Hugo Yasky, que llevaba 20 años a cargo de la secretaría general y fue uno de los protagonistas de la división de 2010 junto con Pablo Micheli. Yasky, que además es diputado nacional de Unión por la Patria, conservará un cargo en la actual conducción ceteísta: estará a cargo de la Secretaría de Acción Política.

Roberto Baradel sucede a Hugo Yasky al frente de la CTA

La nueva conducción que encabezará Baradel se completa con Daniel Catalano (ATE Capital) y Edgardo Llano (Asociación del Personal Aeronáutico) como secretarios generales adjuntos. Se trata de dos dirigentes alineados con el kirchenrismo y que en la disputa interna que sacude al PJ estarían más dispuestos a apoyar a la expresidente que al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. Baradel, en cambio, juega para el mandatario provincial, con quien negoció salarios cuando estuvo al mando del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba). El 13 de mayo pasado, Baradel dejó la jefatura del Suteba tras 22 años ininterrumpidos en el poder, pero consiguió garantizar la continuidad de su sector al frente del gremio docente bonaerense más numeroso.

“El contundente triunfo va a estar al servicio de la construcción, al servicio de la lucha, de la organización y del fortalecimiento de la unidad de la clase trabajadora. Así vamos a aportar a la construcción de un proyecto político que derrote a un gobierno negacionista, ajustador, cruel, autoritario, entreguista y represor”, expresó Baradel en un comunicado en relación al posicionamiento que adoptará la central obrera frente al gobierno de Javier Milei.

En el ajedrez sindical, las dos vertientes de la CTA actúan en tándem con la CGT en lo relativo al posicionamiento contra Milei. Es más, los ceteístas se jactan de ser más combativos que la central peronista. La CTA Autónoma es hoy liderada por el estatal Hugo Godoy.

Según informó Baradel a través de un comunicado, ganó con el 95% de los votos y se impuso en todas las seccionales. Hubo 2600 mesas habilitadas para votar y un padrón de 689.444 afiliados en todo el país. Participó un 40% de ese universo, según informaron a LA NACION fuentes cercanas a Baradel.

Antes de la elección, Del Plá acusó a Baradel y Yasky sobre un presunto fraude. “A días de la elección del 3 de noviembre aún no hay padrones disponibles, cambian o eliminan mesas fuera del cronograma y nadie sabe dónde vota. Ningún “error administrativo”, estamos frente a maniobras para restringir la participación y decidir el resultado de antemano", denunció la líder de la Lista 6.

FRAUDE ESCANDALOSO EN LA CTA-T

Yasky y Baradel armaron una elección a espaldas de los trabajadores para perpetuarse en una central sindical vaciada y subordinada a los gobiernos. A días de la elección del 3 de noviembre aún no hay padrones disponibles, cambian o eliminan mesas… — Romina Del Plá (@RominaDelPla) October 30, 2026

Además, Del Plá apuntó contra Baradel por su cercanía con la gestión de Axel Kicillof. “Mientras Milei avanza con la motosierra, despidos, salarios de miseria y reforma laboral, la CTA de Yasky y Baradel está totalmente paralizada. Lo mismo pasa en las provincias frente al ajuste de los gobernadores. Lo vemos en la PBA, donde Baradel es responsable de una política de subordinación al gobierno de Kicillof, mientras los docentes y el conjunto de los trabajadores vemos deteriorarse nuestros salarios y condiciones de trabajo”, dijo la diputada de izquierda.