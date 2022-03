Roberto Cachanosky dijo que el Gobierno altera el índice de inflación con precios cuidados

El economista Roberto Cachanosky dijo este martes que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) incorporó más productos del programa Precios Cuidados con el objetivo de modificar el porcentaje de inflación, una cifra que estos días obsesiona a la Casa Rosada.

En declaraciones a Mesa Chica, el programa de LN+ conducido por José Del Rio, Cachanosky, reparó en los últimos informes del Indec y cuestionó la metodología. “Están incluyendo muchos más precios cuidados de los que debería estar incluyendo”, advirtió.

El economista se explayó respecto del temor que expresó en el mismo programa el diputado opositor Juan Manuel López (Coalición Cívica). El legislador manifestó su preocupación de que el Frente de Todos caiga en la “tentación” de modificar las estadísticas, tal como se denunció en la segunda parte del mandato de Cristina Kirchner.

“Nosotros estamos atentos a lo que pase en el Indec. La cifra, es una tentación que deben tener, porque ya lo hicieron, lo supieron hacer”, sostuvo Juan Manuel López. “Ya lo están haciendo”, acotó Cachanosky.

El economista sostuvo que la inclusión de más productos de Precios Cuidados en la canasta básica sobre la que se mide la inflación y la pobreza se dio en el último tiempo. “Es una nota de pie de página que nadie lee, solo los economistas”, aclaró y remarcó: “Meten más precios cuidados”.

El Índice de Precios al Consumidor registró en febrero una suba de 4,7% con respecto al mes anterior. Y la inflación interanual fue del 52,7%. Según señala el INDEC, el IPC mide “la evolución de los precios de un conjunto de bienes y servicios representativos del gasto de consumo de los hogares residentes en áreas urbanas”.

Cachanosky se refirió al discurso que comenzó a levantar el Gobierno contra la inflación y sostuvo que “el problema está en el Banco Central a raíz de la emisión monetaria. “En 2021, el principal ingreso del Tesoro fue la emisión monetaria, y en segundo lugar, el IVA”.

Y amplió: “En diciembre por cada peso que gastó el Tesoro, 50 centavos fue con impuestos, 50 centavos con emisión monetaria. ¿De qué está hablando el Presidente”, se preguntó.

Cachanosky comparó los datos de inflación con los de otros países de la región e hizo hincapié en el segmento de Alimentos y Bebidas. Mientras Argentina tuvo una suba de 7,5%, Uruguay registró 3,2% y Chile 1,7%. “¿Qué están todos los diablos acá?”, planteó.

“Son relatos que tienen ellos [los funcionarios del Gobierno]. Parte es ignorancia y parte es relato. El relato es todo, se los sacás y no tienen nada que decir”, resaltó respecto de las últimas declaraciones de Alberto Fernández, quien aseguró que hay un problema interno que el país debe resolver para reducir la inflación. “No suben los precios, cae el peso. Es una ilusión óptica, no es que suben los precios, es que el precio se deprecia”, apuntó Cachanosky.