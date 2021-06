Roberto Cachanosky: “La economía la maneja el Instituto Patria”

El economista Roberto Cachanosky advirtió que la economía de la Argentina la maneja “el Instituto Patria”, en alusión a la fundación política de la vicepresidenta Cristina Kirchner. “[El ministro de Economía, Martín] Guzmán, con todo respeto, no maneja nada”, dijo en diálogo con LN+.

“Guzmán no controla los precios, los maneja Paula Español. No maneja las tarifas, ni siquiera la deuda externa, que enseguida el kirchnerismo le marcó la cancha. No sé cuál es el rol de Guzmán con todo respeto”, aseguró.

“Estamos en manos de ellos”, sostuvo, cuando le preguntaron si el Instituto Patria eran, además de Cristina Kirchner, Sergio Massa, Axel Kicillof y Máximo Kirchner.

“Por ahí me equivoco, pero si no puede el Presidente remover a un subsecretario...”, disparó, en alusión a Basualdo, el subsecretario de energía, que tuvo un cortocircuito con el ministro de Economía por el aumento de las tarifas.

“O no saben nada o es deliberado. Mi impresión es que los gobierno autocráticos buscan tener muchos pobres”, precisó. Añadió que el Ejecutivo se está financiando con un impuesto inflacionario. “Le están licuando el salario real a la gente”, afirmó.

También advirtió que ni siquiera fue efectivo el cepo a la carne, porque el precio de la carne no bajó. “No bajó porque no se consume”, explicó. “Es como prohibir la exportación de manzanas para que bajen los precios de las bananas”, agregó.

“No tienen un plan. Porque saben que tienen tal inconsistencia en la economía que nadie les va a aprobar eso”, afirmó Cachanosky sobre la negociación del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional.

LA NACION