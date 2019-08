Roberto Lavagna cerró su campaña con un acto en San Martín acompañado por su compañero de fórmula, Juan Manuel Urtubey Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de agosto de 2019 • 13:57

El precandidato de Consenso Federal, Roberto Lavagna, brindó su cierre de campaña de cara a las PASO este mediodía, con un discurso con críticas al gobierno de Mauricio Macri sobre el rumbo de la economía y la promesa de "poner plata de nuevo en el bolsillo de los argentinos" y "activar el consumo".

Junto a su compañero de fórmula, Juan Manuel Urtubey, el economista expresó desde un atril, dos días antes de las elecciones del domingo:"Vamos a darle al interior del país lo que se le viene negando. Acá se trata de que el interior del país pueda crecer".

En un discurso centrado en temas económicos y sociales, Lavagna dijo: "Hay que volver a poner plata en el bolsillo de los argentinos. Hay que devolverles lo que les han sacado en los últimos dos años, que no fue poco, a los trabajadores y a los jubilados".

"Los propios argentinos van a volver a poner en marcha el consumo y permitir que muchas industrias, que están con las máquinas tapadas con lonas, se puedan poner a trabajar", siguió.

Y expresó, en relación a sus propuestas: "Por supuesto habrá medidas, pero básicamente la idea es que cuando se mueve el consumo se mueve la inversión, y eso es lo que la Argentina necesita hoy".

Por último, Lavagna hizo una alusión personal relacionada a la política: "Ustedes saben mi edad, a esta altura no me mueve otra cosa que no sea dar una mano a mi querido país", sostuvo.