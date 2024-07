Rodeado de empresarios, Guillermo Francos apeló a una frase de Cristina Kirchner para rechazar las críticas a la gestión de Milei: “No fue magia”

Escuchar

Guillermo Francos, jefe de Gabinete, defendió la gestión de Javier Milei ante los principales empresarios, industriales y hombres de negocios del país que se reunieron este mediodía en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp). “Terminar con el déficit era un objetivo para fin de año y ya llevamos seis meses con déficit cero. Muchos hablan de que falta gestión, pero para llegar de donde estábamos en diciembre a donde estamos hoy hizo falta mucha gestión . No fue magia ”, afirmó.

La frase, cristalizada en su momento por Cristina Kirchner para defender su gobierno, no pasó desapercibida en el tradicional almuerzo que se realizó en el Alvear Icon Hotel, en Puerto Madero. Francos hizo un repaso de estos siete meses de gobierno y, en cada línea, buscó despejar las críticas que recibe la Casa Rosada desde diciembre del año pasado. “Todos hablan de la gestión. Algunos dicen ‘falta gestión, hay que gestionar’. Son algunas de las cosas que no entiendo, porque estar donde estábamos en diciembre, cuando asumimos, y donde estamos ahora... si eso no es gestión”, insistió.

Refiriéndose a la tarea social del Gobierno, que en medio de la recesión fue cuestionada por retener partidas y alimentos, afirmó: “En pocos meses, y con mucho coraje, terminamos con la intermediación parasitaria [de los movimientos sociales]”, y que eso “le costó” a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, unas " 15 o 16 denuncias”. También resaltó el trabajo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al sostener: “Los argentinos no éramos dueños de las calles. No podíamos transitar porque nos cortaban las calles. En pocos días de Gobierno, no se produjeron más. ¿Eso no es gestión?”.

Fue entonces que volvió a la carga contra quienes critican la administración libertaria. “Quienes critican ¿no ven dónde estábamos y dónde estamos?”. Y siguió: “La Argentina estaba al borde del abismo, con 1,5 % de inflación diaria”, para volver a inquirir: “¿Eso no es gestión?”

En otro de los tramos de su exposición, que se realizó en el subsuelo del hotel, Francos resaltó la presencia del expresidente Mauricio Macri –a quien él mismo llamó para pedirle que asista– en el acto por el Pacto de Mayo, que se realizó la madrugada del último martes en Tucumán. En Pro abundaron las críticas hacia el “destrato” que en ese evento recibió Macri, quien interrumpió un viaje por Europa para participar de la celebración.

Francos resaltó que el Acta de Mayo fue firmada por “19 gobernadores”, entre los que incluyó al santacruceño Claudio Vidal, que no estuvo presente esa jornada. “Me mandó un WhatsApp y me dijo: ‘estoy apoyando’”, afirmó. Destacó como “un hecho sin precedente” que “un presidente sin gobernadores propios haya llegado como llegó a conseguir un acuerdo”.

Francos no se olvidó de elogiar en repetidas oportunidades a Milei. “No está ahí por casualidad. Está ahí porque supo interpretar que los argentinos queríamos cambiar, que veníamos de fracaso en fracaso y que finalmente queríamos probar a fondo estas ideas de la libertad de las que tantos hemos hablado mucho tiempo. Y la verdad que el pueblo argentino hoy increíblemente abraza las ideas de la libertad”, dijo, y enfatizó que existe “un pueblo convencido de que hay que transitar este camino, que es doloroso, para poder llegar a un objetivo de crecimiento” .

En ese tren, llamó a los empresarios a seguir apostando por la Argentina: “ Es la primera vez que veo a un presidente con la convicción clara de lo que hay que hacer y con el coraje para hacerlo. El pueblo argentino abraza las ideas de la libertad pese a las dificultades económicas ”. Luego aludió: “Como dijo el Presidente el 9 de julio, construir el país próspero y pujante que queremos llevará tiempo y esfuerzo de parte de todos. Esto no solo depende del Gobierno. También es decisión de ustedes, que tienen la capacidad de invertir. Depende de ustedes que los argentinos tengan bienestar económico que se merecen”.

Luego, se refirió a la reforma electoral que pretende impulsar el Gobierno, para eliminar las PASO, entre otros puntos. “Un problema de los partidos no es un problema de la sociedad en su conjunto. La sociedad elige cuándo va a votar entre candidatos, pero no dentro de un partido político. Así que nuestra propuesta es eliminar las PASO e ir a la boleta única papel”. En este último punto admitió “alguna dificultad y completó: “Me parece que es un reclamo del conjunto de la sociedad poder hacer más sencilla, más transparente y más barata la elección”.

Por el evento de la Cicyp ya pasaron el presidente, el último 15 de mayo, y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, el 21 de marzo.

Las palabras del Cicyp

Francos, que en mayo pasado ascendió de ministro del Interior a jefe de Gabinete, luego de la salida de Nicolás Posse tuvo un rol central en las negociaciones para la sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal, y mantiene diálogos fluidos con los distintos sectores de la escena política, económica y sindical, habitualmente alcanzados por las críticas presidenciales.

En la apertura del almuerzo, el presidente del Cicyp, Marcos Pereda, consideró que “con la sanción de la Ley Bases se consolida el rumbo hacia una real economía liberal de mercado”. Pereda, que además es vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, agregó: “La firma del Pacto de Mayo constituye un signo de la época que deberá ser el andamiaje de la nueva Argentina. Hay una mayoría que anhela reencauzar la República para encaminarnos al progreso ”.

Perera también se refirió al Mercosur, cuya última cumbre estuvo marcada por un desaire de Javier Milei, quien prefirió asistir a un encuentro de la ultraderecha, en Brasil. El titular de la Cicyp defendió al Presidente por ser “partidario de los mercados abiertos” y destacó: “No hay que tenerle miedo a abrir nuestro mercado. Así que la relación con el Mercosur no me preocupa”. Al ser consultado por el actividad económica, y a tono con las últimas manifestaciones de Milei y Caputo, Pereda afirmó que “ya hay luces verdes”.