Rodolfo Suárez: “Macri tiene todo el derecho a ser candidato”

TEL AVIV.-Rodolfo Suárez asume con filosofía su condición de gobernador opositor en un contexto poblado de colegas peronistas, la misión técnica que lo tuvo por aquí esta semana. “Estoy acostumbrado”, dice el mandatario radical de Mendoza, quien no fue invitado a una cena de sus pares luego de aclarar sus dudas sobre un proyecto para “nacionalizar la gestión del agua” propuesto por el ministro del Interior, Eduardo de Pedro.

En una charla con LA NACION en el hotel Dan, con vista al mar Mediterráneo, Suárez se queja de que el presidente Alberto Fernández “no nos ha atendido” para resolver problemas urgentes, aunque sí reconoce que hay “diálogo en las segundas líneas”. Critica la disputa entre el Presidente y su vice Cristina Kirchner, porque es “una pelea por preservación de poder y de egos” que “no es justo para la gente lo que pasa”. Y defiende a Gerardo Morales de las acusaciones sobre un presunto pacto con Sergio Massa, aunque pide “institucionalidad” en la oposición y levanta a su socio político, Alfredo Cornejo, para la pelea por la Presidencia.

-¿ Cómo evalúa la misión a Israel que integró?

-Me pareció muy interesante, poner un tema que no estaba en la agenda de la Argentina, el agua es estratégica, no sólo en la Argentina sino para el mundo. Tomar conciencia sobre el uso del agua, la gestión del agua, el cambio cultural que se requiere, sin descartar que nosotros en Mendoza tenemos una ley de agua de 1884, hay que avanzar muchísimo más. Necesitamos infraestructura, la tecnología ya está, y los productores lo harán en la medida que les sea rentable, ahí tiene que estar el Estado para ayudar.

-¿Y cómo se sintió siendo el único representante de JxC en la delegación?

-Estoy acostumbrado (se ríe). He estado en muchas reuniones con el Presidente, los gobernadores, pero tengo buena relación con muchos de ellos, el de La Rioja, San Juan, Catamarca, con todos.

-El ministro De Pedro anunció aquí el inicio de la discusión para nacionalizar la gestión del agua. ¿Conocía ese proyecto?

-No hizo ese anuncio, al menos no es lo que quiso decir. Lo que él dijo es que se contrataría una consultoría de la empresa Mekorot para ver la problemática del agua en la Argentina, no que se vaya a centralizar todo en el Gobierno. No me ha dado ningún proyecto en ese sentido.

-¿Y estaría de acuerdo en que haya un ente que centralice esas políticas?

-Creo que la Argentina tiene distintas realidades, climas, territorios, no es lo mismo Misiones que Mendoza o Tierra del Fuego. Si se contrata una consultoría es para estudiar y hacer sugerencias.

-¿Y si es sólo para ordenar la gestión?

-Es muy difícil. Israel es muy pequeño en extensión, somos un país federal y gestionamos de una manera distinta a la pampa húmeda, por ejemplo. La gestión del agua tiene que tener coordinación entre provincias vecinas, pero ya hay legislación abundante sobre el tema.

-No se habló de la situación económica nacional. Lo preocupa la inflación, la suba del dólar?

-Es un récord histórico, no hemos hablado del tema porque la gira ha sido muy intensa en los temas vinculados al agua. De todos modos, me preocupa la situación, son los problemas de la macroeconomía que afectan a la infraestructura, para optimizar, ganar mercados.

El Ministro Wado de Pedro en Israel Gentileza

-Desde el Gobierno plantean la salida de Guzmán y cambios de gabinete. ¿ Es una solución?

-No creo que eso sea una solución de por sí, en Argentina se vienen probando soluciones hace cincuenta años y no da resultado ninguna. Tenemos que replantearnos por qué no solucionamos la inestabilidad, la gente no tiene confianza en la moneda y hay que generar confianza. Y la confianza la generan las instituciones, si tenemos un Gobierno dónde se pelean el Presidente y la vicepresidenta, y no sabemos por qué… no veo que sea una pelea entre modelos económicos, sociales, culturales, es más una pelea por preservación del poder, de ego, o de este tipo de cuestionamientos que en la situación que vive la Argentina no es justo para los argentinos esta pelea.

-¿Y que debería hacer la oposición? Hay halcones y palomas…

-Sería perverso no ayudar si se puede hacerlo, lo importante es la gente y no la carrera política de nadie. Lo que sí tiene que hacer la oposición es prepararse para gobernar, eso es lo fundamental.

-Macri podría ser candidato. ¿ Cómo lo ve?

-Tiene todo el derecho a ser candidato, si es que quiere hacerlo. En definitiva el futuro Presidente lo elegirán los argentinos y argentinas.

-¿Lo sorprendió la versión sobre un acuerdo Morales-Massa?

-No me consta que eso haya ocurrido, estoy acá (se ríe), y tampoco participo mucho de la vida del partido, la gente me eligió para gobernar Mendoza.

-¿ Y el vínculo cercano de Morales con el Gobierno?

-Yo también tengo un vínculo cercano porque tengo que gobernar, todos los días un funcionario mío habla con un funcionario de la Nación por una ruta, una obra, etc, pero no es lo mismo, no tengo un diálogo fluido a nivel político o de conversaciones, sino simplemente desde el punto de vista técnico. No somos una provincia favorecida por el Gobierno, al menos.

-¿ Como debería darse ese vínculo?

-Sería bueno tener una relación institucional, discutirlo puertas adentro, y sostener las negociaciones que están dentro de la política, que existen, y que se hagan de manera institucional, dialogando con todos los partidos de Cambiemos, y puertas adentro de la UCR. El ya ha dado explicaciones, lo ha desmentido de manera contundente, yo le creo.

-Quien le gusta como candidato de la UCR a la presidencia? Están Morales y Facundo Manes…

-También está Alfredo Cornejo (se sonríe), lo sumo porque realmente son todos muy bueno, Alfredo es un gran gestor y lo ha demostrado en Mendoza, tenemos una idea de gobierno sin déficit fiscal, con austeridad como constante de gobierno, y creo que eso hace falta a la Argentina, un ajuste en el gasto público. También me gusta Manes, tengo un gran afecto personal y festejo que se haya dedicado a la política, la UCR tiene gente muy calificada, también con (Martín) Lousteau tengo una gran relación y nos pasamos información.

-No mencionó a Morales…

-Es el presidente del partido, y ha demostrado en Jujuy que ha gestionado muy bien y es un líder. También son muy buenos candidatos Horacio Rodríguez Larreta, con sobrada demostración de gestión y Macri. Para eso existen las PASO, hay que ampliar el espacio de Cambiemos a todas las fuerzas que quieran venir y compartan estos valores. Los buenos gobiernos son los que cambian las cosas, tener un plan, prepararse para gobernar.

-¿ Y a Milei lo sumaría?

-Hay que preguntarle a él si se quiere sumar. En Mendoza están Pro, la UCR, el PS, Libres del Sur, somos un montón… hay que sumar.

-Pero Milei despierta resistencias, Carrió ya dijo que no lo quería…

-Bueno, pero esto se trata de ganar. O le ganás en las PASO, o le ganás en la general, en alguna hay que ganarle.

-El denunció que lo censuraron en su charla en la Bolsa de Comercio…

-El propio presidente de la Bolsa lo tomó jocosamente… además no tenemos nada que ver con la Bolsa, hace seis meses que no hablo con su titular.

-Destacó sus diferencias con el Gobierno durante la pandemia, con las clases presenciales. ¿ Cómo lo trata el Gobierno?

-Le he pedido dos audiencias al Presidente, no me las ha dado, si bien he conversado con (Julio) Vitobello. Quiero hablar de los problemas de Portezuelo del viento, hay buen diálogo a nivel de estructuras de gestión, a nivel ministros, pero…si no digo que está discriminada, al menos no está beneficiada de ninguna manera. En adelantos del Tesoro estamos en el final de la fila, al igual que Córdoba, le estamos consultando cual es la emergencia que han vivido otros que sí han recibido, lo mismo con el Transporte, se le da mucho dinero al Amba y muy poco a otras provincias.

-De Pedro planteó que el borrador serviría para resolver problemas como Portezuelo del Viento o el conflicto por el río Atuel con La Pampa…

-El conflicto va a estar igual, no desaparece, la forma de resolverlo es otra cosa. En el caso del río Colorado estamos esperando el laudo del Presidente, en el caso del Atuel ya lo resolvió la Corte, lo que ocurre es que no tenemos las obras para cumplir con los metros cúbicos que nos ordena dar a La Pampa, no se puede hacer magia. Hay escasez de agua, no nos estamos aprovechando de nada.