Rodríguez Larreta piensa más en esta mañana que en octubre

Horacio Rodríguez Larreta en el búnker de Juntos por el Cambio

"¡Vamos todos, y el lunes arrancamos de vuelta, eh!", arengó Horacio Rodríguez Larreta a su tropa, en el cierre formal de la campaña, el jueves, en Barrancas de Belgrano.

El saludo con tono de arenga del jefe de gobierno porteño se repitió anoche, en otro marco: fue parte del único motivo de festejo en un búnker oficialista en el que sobraban los rostros serios y la preocupación.

En su discurso triunfal, pasadas las 21.30, Rodríguez Larreta dejó en claro que nada, ni aun el 48% obtenido en las elecciones de ayer, lo desviará de su objetivo, que va desde el declarado "sacar la mayor cantidad de votos posible" hasta el íntimo deseo de ser el primer mandatario porteño en ganar sin necesidad de ballottage. Un objetivo que quedó allí, al alcance de la mano, siempre que la coyuntura nacional no le juegue en contra.

La elección de ayer puso a prueba la táctica del "todo suma", con la que Rodríguez Larreta desactivó a Martín Lousteau como principal amenaza en la ciudad. Luego de algunos cortocircuitos con el comando electoral nacional, que encabeza Marcos Peña, el exembajador en Washington se mostró relajado y en sintonía, sabedor de que nuevos espacios (¿tal vez en el gobierno nacional?) podrían abrirse en el futuro cercano.

Otra incógnita de la campaña porteña, que condujo Eduardo Machiavelli, estaba centrada en la actitud de Elisa Carrió, y también se resolvió de manera favorable. Acotada a unos pocos actos conjuntos, la líder de la CC-ARI cumplió con su palabra y moderó al mínimo sus intervenciones explosivas. "Lilita, te quiero mucho", dijo Rodríguez Larreta mirando a cámara para que el mensaje llegara a la diputada y fundadora de ARI.

Tanto la UCR como el partido de Carrió serán "muy escuchados" en la eventual próxima gestión, aseguraron cerca del jefe de gobierno porteño.

De la próxima campaña se sabe que será más "propositiva". Los ejes de campaña que se esbozaron en un salón del barrio de La Boca (educación, salud, seguridad, espacio público y obras) serán "desarrollados y convertidos en propuestas concretas", detallaron en el comité de campaña larretista. "A quienes no me votaron les digo: mañana voy a estar en la calle, para que me digan qué puedo hacer mejor", dijo, con la conquista de esos votos que le faltan entre ceja y ceja.

En los actos de campaña, propios y compartidos, el jefe de gobierno no dejó de elogiar al presidente Mauricio Macri y a su jefe de Gabinete. Nadie le quita, y menos después de los resultados de ayer, el derecho de soñar, no solo con su reelección, sino además con un 2023 disputando el sillón de Rivadavia.