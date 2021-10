Rodríguez Larreta sigue con su campaña nacional para “frenar” al kirchnerismo

En plena campaña electoral y con el objetivo de “frenar” al kirchnerismo, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, visitó hoy la ciudad de Paraná, en Entre Ríos, luego de su paso por Córdoba en donde respaldó a los candidatos de Juntos por el Cambio de cara a las legislativas de noviembre.

“En Entre Ríos con algunos puntos más podemos sumar un diputado y hacer la diferencia. Para los que quieran ponerle un freno al kirchnerismo, el bloque a fortalecer es el de Juntos por el Cambio. Los entrerrianos pueden ser protagonistas a la hora de equilibrar la balanza en el Congreso”, destacó Larreta en conferencia de prensa.

El jefe de Gobierno de la Ciudad asimismo destinó duras críticas contra el oficialismo, y sostuvo que no ve “vocación de diálogo” por parte de la administración de Alberto Fernández. “Con gente como el kirchnerismo, que cree que prohibiendo la exportación de carne va a bajar el precio en vez de promoverla para tener laburo; que cree que con controles de precios, algo que ya se implementó infinidad de veces y no funcionó nunca en la historia, va a bajar la inflación; que cree que el gobierno federal no tiene que apoyar cuando una provincia tiene un problema grave de seguridad; que no cuestiona las violaciones de derechos humanos en Nicaragua o Venezuela; que no cree que la educación sea un prioridad, es muy difícil que nos pongamos de acuerdo sobre el país que queremos”, arremetió Rodríguez Larreta.

Rodríguez Larreta junto a Rogelio Frigerio y Martín Lousteau, en Entre Ríos

Junto al senador Martín Lousteau, Rodríguez Larreta recorrió la ciudad de Paraná para apoyar a los candidatos a diputados nacionales de Juntos por el Cambio, lista encabezada por Rogelio Frigerio, Marcela Antola, Nancy Ballejos y Atilio Benedetti, quienes también se encontraban dentro de la comitiva.

Por su parte Lousteau consideró que el reparto de dinero y el modo en que el gobierno nacional está haciendo campaña electoral “es de un enorme cinismo” y planteó que las necesidades que la sociedad demanda son “antes, durante y después” de la elección. “Si quieren ayudar a la gente de verdad, lo hacen permanentemente, no quince días antes de una votación”, agregó.

Y al respecto concluyó: “Si lo hacen a días de las elecciones, es porque el gobierno sólo quiere ayudarse a sí mismo”. En tanto, Rogelio Frigerio apuntó también contra el Gobierno y denunció que el kirchnerismo está intentando comprar “esas voluntades que no puede compensar con políticas públicas”.

También en Córdoba

Ayer Rodríguez Larreta llegó a esa provincia junto a Lousteau para a respaldar a los candidatos de Juntos allí. La lista de senadores cordobesa está encabezada por Luis Juez -quien usa el slogan “Un Juez para Cristina”- y la de diputados, por Rodrigo de Loredo.

La apuesta en Córdoba es lograr seis diputados, uno más de los que tiene. En esa línea, Rodríguez Larreta sostuvo que la provincia “puede ser protagonista” y ayudar a inclinar la balanza para que el kirchnerismo no insista más con diferentes temas, como el de la reforma judicial.