7 de mayo de 2019

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio , estuvo en Intratables en el día en que Fabián Domán debutó como conductor. Allí habló del acuerdo político, y dijo: "No es oportunismo, es la necesidad que tiene la Argentina hoy, en un momento difícil, de mostrar que somos un país serio que se puede poner de acuerdo básicas y elementales".

"Esta empezando a tomar cuerpo esta idea del Presidente, que es compartida por muchos dirigentes de la oposición que manifestaron públicamente la necesidad de consensuar puntos básicos", explicó en relación al acuerdo político, y sostuvo que "son puntos básicos que no tienen que formar parte de la discusión político, partidaria y electoral". En esta línea, contó que "se tomaron en cuenta sugerencias, sobre todo, de Roberto Lavagna ".

"La idea de la convocatoria... ¿fue para que todos digan que sí o para que todos digan que sí y que Cristina diga que no?", preguntó Doman. Para Frigerio, este consenso "no es un contrato de adhesión" ni un "programa de gobierno", y destacó: "El mundo no solamente mira al Presidente y a su equipo sino también al resto de la dirigencia política argentina".

Según dijo, el acuerdo busca trabajar sobre los puntos que tienen en común las distintas propuestas políticas. "Ojalá que lo podamos hacer también con el kirchnerismo, porque Cristina representa una parte del electorado importante".

El ministro destacó que el acuerdo es importante para dar un mensaje al mundo de que se van a "honrar los compromisos" y que el país está comprometido con el equilibrio de las cuentas públicas. "Son las 10 cosas que consideramos que son indispensables para que el mundo y los argentinos vuelvan a creer y a confiar en que somos un país serio", resumió.