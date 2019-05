Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de mayo de 2019 • 00:54

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio , sostiene que el anuncio de la fórmula Fernández-Fernández, reforzó la "importantísima centralidad" que ocupa Cristina Kirchner en la política argentina, aunque destacó que ese planteo "puede ser una señal de debilidad" por parte de la fuerza kircherista.

"El anuncio despejó una duda: Cristina es candidata", dijo en diálogo con Luis Majul, y recordó la inquietud que generaba no saber qué camino iba a tomar la exmandataria. "Me lo preguntaban en cada programa al que iba. ¿Cristina va a ser candidata? No sé. Ahora sabemos que es candidata. También tenemos la información de que no es candidata a presidenta y no es menor".

Tal como reconoció "evidentemente ocupa una centralidad importantísima en la política argentina", y agregó: "Tal es así que ella misma anunció quién iba a ser el candidato a presidente y ella se puso en el segundo lugar". El funcionario recalcó que, "según cuentan todos, fue una decisión totalmente en soledad. No es que formó parte de una estrategia electoral o política del espacio".

De todos modos, se mostró optimista en relación al impacto en el oficialismo. "Yo creo que hasta puede ser una señal de debilidad. Hay algunas encuestas que muestran que la imagen del Presidente está creciendo y otras que muestran una mejoría en la economía. Fue una decisión personal y es difícil analizarlo desde una estrategia política", sostuvo.

Pese a los rumores que surgieron a partir del lanzamiento de la fórmula kirchnerista que abrían la posibilidad de que se reflotase la figura de María Eugenia Vidal como candidata a presidenta, Frigerio ratificó que apostarán por la reelección de Mauricio Macri . "En Cambiemos no hay otro. El Presidente ha dicho que va a ser candidato a una reelección, Vidal ha dicho que va a ser candidata en la provincia de Buenos Aires y Horacio [Rodríguez Larreta] que iba a ser candidato a la reelección en la Ciudad de Buenos Aires".

Según enfatizó, es necesario más tiempo para que se pueda desarrollar el plan del oficialismo. "Tenemos una idea que venimos llevando adelante, con consistencia y mucho esfuerzo de los argentinos desde hace 3 años y medio", dijo, y agregó: "El Presidente entiende que esto que se está haciendo en el país necesita más tiempo y que él tiene que estar al frente de esa transformación".

Para él es fundamental que los puntos que le presentó el Gobierno a la oposición queden afuera del debate electoral. Aclaró que no los plantearon como una plataforma electoral sino que son cuestiones "básicas" que en otros países se han dejado de discutir. Sobre esto, celebró la reunión que tuvo Macri con el flamante gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti . "Prácticamente el gobernador apoyó la idea del consenso y los consensos básicos que propuso el Presidente", contó.

Finalmente, el ministro se refirió al juicio que se inició ayer con Cristina Kirchner y resaltó la importancia de que se conozcan los hechos de corrupción . "Para cualquier país la imagen de un expresidente en un juicio es fuerte. Fuerte porque es una persona que fue ocho años presidenta de los argentinos y hoy está acusada de haber formado parte de una asociación ilícita, por haberle robado al Estado. Para mí es muy fuerte y creo que para la gran mayoría de los argentinos también lo es".