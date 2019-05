Rogelio Frigerio: "No corresponden los dichos de Carrió"

Crédito: Enrique Villegas

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio , estuvo en el programa Nada Personal, que conduce Viviana Canosa por El nueve, y se refirió a los polémicos dichos de la diputada de la Coalición Cívica, Elisa Carrió , que tildó de "hijo de puta" al jefe del bloque Pro, Nicolás Massot .

"No corresponden los dichos de Carrió", dijo Frigerio. El ministro intentó calmar las aguas y no quiso referirse en demasía al tema: "Tengo enormes responsabilidades, soy ministro del gobierno nacional, nosotros tenemos que llevar calma a la gente, no más zozobra, pelearnos entre nosotros públicamente. Nos falta conversar más puertas adentro. Esas cosas se tienen que resolver puertas adentro".

Asimismo, dijo que respeta a Carrió como fundadora de Cambiemos y por haber hecho, en soledad, denuncias contra el gobierno anterior que luego tuvieron asidero en la Justicia. "Yo tengo un enorme respeto por ella, y por eso no voy a contestar, porque siento que los funcionarios públicos necesariamente tenemos que hacer un esfuerzo para dar el ejemplo y llevar calma a la gente".

Luego contó que habló con Massot sobre el tema y, si bien no dijo qué fue lo que conversaron, destacó que el diputado no haya reaccionado de mala manera ante el insulto de Carrió. "Hablé con Nicolás... No podemos insultarnos en el parlamento. Él no reaccionó y respeto también eso, que no haya reaccionado mal frente a un insulto. Realmente creo que estaríamos incumpliendo lo que la gente espera de nosotros si abonamos a esa pelea interna y si no podemos dejarla atrás para ponernos de acuerdo. Pero te puedo asegurar que estamos mucho más de acuerdo que lo que se ve de afuera".

¿Macri a una PASO?

El titular de la UCR y gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, dijo esta semana que no descarta que Macri no sea el candidato de Cambiemos. Consultado por ello, Frigerio no se mostró ajeno al pensamiento de Cornejo. "Macri no tiene una necesidad imperiosa de ser candidato", dijo. Además, sostuvo que Macri hará lo que le convenga más al país. "No es una cuestión de personalismos".

Luego de afirmar que no descartan que Macri vaya a una PASO, expresó: "El camino es más largo y doloroso de lo que pensábamos. El Presidente ha decidido presentarse a la reelección, por supuesto que falta tiempo; ahora, nosotros formamos parte de un espacio que integran distintos partidos políticos y distintos dirigentes. Con ellos dialogamos constantemente qué es lo mejor para la Argentina, no para Macri, para mi, para Lilita o para Cornejo, y eso es lo que vamos a terminar decidiendo. Es duro ser presidente de la Argentina, ser un servidor público no es fácil".