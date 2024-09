Romina Manguel y Lilia Lemoine discutieron tras su exposición en Diputados

Escuchar

Tras el acalorado cruce que la periodista Romina Manguel mantuvo con el diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) Alberto “Bertie” Benegas Lynch en la Comisión de Libertad de Expresión, la periodista mantuvo otro frente de discusión. Esta vez con Lilia Lemoine, compañera de banca de Benegas Lynch. El cruce se dio a partir de un posteo de la conductora en X, donde dio respuesta a trolls libertarios que la acusaban de haber admitido en la sesión que tenía que pensar las cosas dos veces antes de decirlas.

“A ver ensuciadores seriales. En la Comisión de Libertad de Expresión dije que la censura más sutil y menos visible es la autocensura. Que uno piensa tres veces antes de expresar algo por miedo a la represalia de trolls. ¿Por qué inventan que dije que tengo que chequear antes de hablar? ¿Creen que pude decir eso? Jueguen limpio y jugamos todos”, arremetió Manguel en la plataforma. Inmediatamente después del posteo, Lemoine se expresó en disidencia.

A ver ensuciadores sériales. En la Comisión de Libertad de expresión dije que la censura más sutil y menos visible es la autocensura. Que uno piensa tres veces antes de expresar algo por miedo a la represalia de trolls. ¿ por que inventan que dije que tengo que chequear antes de… — #ONCE #R MANGUEL (@rominamanguel) September 12, 2024

“¿Autocensura quiere decir que te condicionan los gordos de Twitter? ¡La que se censura sos vos misma! No sos una nena de 12 años, sos periodista de carrera, dejá de victimizarte y culpar a otros por tu limitación. Y deberías disculparte con quienes maltrataste hoy”, le reprochó la legisladora por LLA.

Manguel no tardó en responder y redobló la apuesta. “ Lilia, ¿no hablás cara a cara? Me tuviste ahí enfrente. Me quedé el tiempo que me pidieron y no me dirigiste la palabra ”, le recriminó al principio del cruce. Luego, completó con una chicana: “¿Los gordos de Twitter no, reina. El Presidente [Javier Milei] aconsejó no venir a mis espacios. Por suerte hay funcionarios y funcionarias serias que piensan por sí mismo y no necesitan autorización del director del colegio. No es tu caso”.

Lilia no hablas cara a cara? Me tuviste ahí enfrente. Me quede el tiempo que me pidieron y no me dirigiste la palabra. Los gordos de tuitee? No reina. El presidente aconsejó no venir a mis espacios. Por suerte hay funcionarios y funcionarias serias que piensan por si mismo y no… https://t.co/n8vSg5euL8 — #ONCE #R MANGUEL (@rominamanguel) September 12, 2024

Lemoine se quedó con la última palabra. Le achacó a Manguel haberse ido del recinto tras la llegada del humorista Alfredo Casero al recinto. “¿También es mi culpa?”, ironizó. Y cerró: “En una comisión no se interrumpe a los expositores. Vos eras expositora. Ubicación. Si te quedabas después, charlábamos con un café. Mala tuya”.

Romina, te fuiste apurada cuando llegó Alfredo, también es mi culpa? EN UNA COMISIÓN NO SE INTERRUMPE A LOS EXPOSITORES, NO FUNCIONA ASÍ, vos eras expositora y yo soy diputada. Ubicación.

Si te quedabas después charlábamos con un café.

Mala tuya. https://t.co/2foK58b7os — Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) September 12, 2024

El cruce previo entre Romina Manguel y Alberto Benegas Lynch

Horas antes, Manguel había acudido a exponer a la Comisión de Libertad de Expresión, sobre los ataques del presidente Javier Milei a la prensa. Durante su alocución, la periodista utilizó como ejemplo lo que ocurrió cuando entrevistó en su programa de radio a Benegas Lynch y tuvo comentarios que hicieron enojar al diputado.

“Perdón, Bertie, pero fue un hecho muy público y quiero referirme a ese ejemplo. Bertie me dio una entrevista generosamente, estuvimos más de una hora conversando, le pregunté si había pedido permiso [para ir a la radio] porque sé que no soy de las favoritas de este gobierno y tampoco lo quiero ser, pero me dijo que no, que elegía libremente su agenda. Tuvimos una buena conversación. Después, y como generaron una escalada muy grande las declaraciones que hizo al respecto del trabajo de menores, el Presidente se enojó mucho por la escalada, y salió a denigrarme y a desprestigiarme”, comentó Manguel.

Con eso se refirió a los comentarios que había hecho Benegas Lynch. Se diferenció de la Ley de Educación Nacional, que establece la obligatoriedad desde los cuatro años hasta la finalización de la escuela secundaria: “La libertad también es que si no querés mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás, puedas hacerlo”.

Entonces, Manguel retomó los dichos de Milei posteriores a esa frase, cuando la acusó de querer romper al oficialismo -algo que negó- y le dijo que lo había “tergiversado” a Benegas Lynch. “Solo bastaba con ir a la entrevista y ver que era fidedigna la interpretación. Lamenté también que, Bertie, no hayas sido honesto de que yo no había tergiversado y que la nota era esa, guste o no. Es importante que si el Presidente dice algo, que el diputado diga: ‘Te puede gustar o no, pero eso lo dije’. Para respetar y evitar que pasen las cosas que pasaron”, le planteó la periodista al legislador, que la miraba desde otro sector del salón.

Luego de que Manguel terminó su exposición, Benegas Lynch se mostró indignado y le exigió a la presidente de la Comisión, Emilia Orozco, que le diera la palabra. “No pretendía participar, se me alude. No pretendía que Romina venga a pedir disculpas por lo que me hizo, pero tampoco volver a instalar el tema, que no tengo la menor intención. Solo decir que no voy más al programa de Romina Manguel”, arrancó el diputado nacional libertario.

Convencido de que “las mejores notas se las hizo gente de izquierda”, Benegas Lynch reparó: “Pero tienen que tener honestidad intelectual”.

El legislador contó además que, que cuando terminó aquella entrevista, le dijo a Manguel que le parecía una “persona encantadora” y que destacaba que pese a haberle “hablado pestes de Milei” antes de la nota, después se hubiera puesto “el vestido de periodista” para el intercambio.

“Los dos nos quedamos encantados. Grabamos un viernes, pero cuando sale al aire el domingo... Es algo que es bastante corriente en los medios, ponen citas en Twitter porque se ve que están poco instalados, tienen poca audiencia y quieren instalar cosas picantes”, se quejó.

En eso, se enojó también contra quienes lo interrumpían. “Voy a terminar de hablar, me vas a escuchar”, “[Germán] Martínez, fumate lo que tengo que decir, libertad de expresión” y “voy a terminar, Manguel”, fueron algunas de sus expresiones para pedir silencio.

“La cita textual y el encomillado en la academia y el periodismo son sagrados, y tanto más sagrado es el contexto. Ponen un hilo de Twitter con citas y les gusta picantear para instalar la nota. Ya tuviste, Manguel, esa semana de protagonismo, cortala”, sentenció Benegas Lynch, indignado por lo que pasó aquella vez.

Tras la intervención del libertario se generó un escándalo. “Si este va a ser el manejo de la presidenta de la comisión, yo me voy. El diputado está faltando a la verdad en la Comisión de Libertad de Expresión; si lo va a permitir, me retiro”, gritó la periodista contra Orozco.

Entonces, la presidenta del cuerpo le cedió la palabra y Manguel arremetió contra el diputado. “Benegas Lynch habló de canallada, es lo que suele hacer parte de este gobierno, no digo todo porque hay otros a los que respeto muchísimo. No fue capaz de decir que no se había tergiversado y esto es fácil, no tiene matices: ponemos la nota de punta a punta, y escuchen y digan si se tergiversó media palabra. Después escaló, no gustó lo que se escuchó y el Presidente dijo que no tenían que venir a mis espacios. Y Benegas Lynch en vez de ser, como él reclama, honesto y decir que lo dijo, tengo que venir acá a pedirle disculpas, cuando el que me tiene que pedir disculpas es él. Y además me agrede diciendo que busqué una semana de popularidad. Trabajo hace 30 años; no necesité de Bertie antes, ni necesito ahora. Me parece una falta de respeto”, cerró la conductora, para que la comisión continuará con otros temas.

LA NACION