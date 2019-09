En Rosario un concejal retó a otro a enfrentarse en una pelea de box

Blanco (derecha) retó a su par Monteverde a dirimir diferencias a las piñas Crédito: El Ciudadano

ROSARIO.- En una sesión en la que se discutían los proyectos urbanísticos de Rosario, el concejal de Cambiemos Agapito Blanco propuso organizar una pelea de box en un gimnasio para pelear con otro edil del partido Ciudad Futura, quien lo había descalificado durante el debate.

"Le voy a proponer al concejal [Juan] Monteverde un evento deportivo. Vamos a calle Tucumán entre Oroño y Balcarce. Allí hay un club donde cada tanto se realizan eventos deportivos de pugilato", anunció Blanco.

"Dentro del ámbito de lo deportivo, cobramos una entrada y ese dinero lo destinamos a una obra de bien público. Yo necesitaría unos 60 días para prepararme. Nos enfrentamos no más de tres rounds, con el casco que usan los deportistas que se dedican al box", agregó el edil de Cambiemos, quien ironizó: "Hacemos que la gente se divierta un rato viendo a dos payasos, como él dice, dirimiendo sus cuestiones. No se me ocurre otra manera de resolverlo. Lo digo en serio".

Antes de que el concejal de Cambiemos desarrollara su propuesta desatinada en un ámbito institucional, su colega Monteverde, quien fue candidato a intendente en la última elección por Ciudad Futura, una fuerza de izquierda que puso desde sus inicios en discusión el uso y la tenencia de la tierra en Rosario, insultó a Blanco, quien había interpelado por casi media hora a la concejala Fernanda Gigliani.

"Es típico de un cagón agarrárselas siempre con las mujeres", dijo Monterverde -según publicó Rosario3- en referencia a Blanco y añadió que su par de Cambiemos "está totalmente desbocado, diciendo cualquier cosa en cualquier lado". Agregó que el edil era un "payaso y un cagón"

Hoy, sin embargo, el concejal de Cambiemos pidió disculpas por su alocada propuesta de batirse con su colega en una pelea de box. "Quiero pedir serias disculpas al ciudadano rosarino. Coincido que no es la forma, la gente tiene muchos problemas como para que nosotros estemos pauperizando la discusión", sostuvo en diálogo con el periodista Roberto Caferra.

"Me afloró el gallego"

Pero en su argumentación volvió a caer en arenas movedizas. "Tuve un lapsus, me afloró el gallego", dijo, pero aseguró que Monteverde "no merece su respeto". Luego se puso más reflexivo y afirmó: "Un hombre sin enemigo no es un hombre, yo he encontrado el mío. Me hubiera gustado que fuera de otro calibre, pero bueno, es lo que me tocó en la vida".

Las discusiones por el tema urbanístico se recalentaron en el Concejo Municipal de Rosario hace dos semanas, cuando se trató un proyecto impulsado por el jugador de la selección argentina Ángel Di María, que requiere que se aprueben excepciones al código urbano.

Perdriel, la empresa del jugador, pidió a los ediles que le permitan poner en marcha una obra aprobada en 2012 bajo el código urbano anterior con características que infringen la normativa actual.

En ese momento, Agapito Blanco, de Cambiemos, argumentó a favor del emprendimiento de Di María, y Monteverde se opuso. En ese momento, Monteverde planteó: "Cada día se aprueban en el Concejo urbanizaciones. Pero hay excepciones, como la de Rondeau al 1700, que salen de Planeamiento y favorecen a un sector en detrimento de otro. No nos oponemos a construir, nos oponemos a que las reglas no sean justas para todos".