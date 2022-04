Roxana Reyes habló sobre el Consejo de la Magistratura: “La vicepresidenta ha perdido el estilo; ahora hace berretadas”

La presidencia de la Cámara de Diputados, a cargo de Sergio Massa, firmó hoy la resolución por la cual aceptó el pedido del interbloque radical y designó a la santacruceña Roxana Reyes como representante de la segunda minoría ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, informaron fuentes parlamentarias.

Tras la designación, la parlamentaria arremetió contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y aseguró que está “haciendo berretadas” al intentar impugnar su llegada al organismo encargado de controlar a la Justicia.

“El kirchnerismo es de manual. Sabemos cómo se manejan para conservar el poder. Si fueran hábiles pensarían en cómo gobernar mejor”, dijo en una entrevista con LN+ y agregó: “Mi impugnación es una maniobra para intentar igualar”.

Luego recordó: “La vicepresidenta ha perdido el estilo. Antes, en Santa Cruz, tenía un poco más de genialidad para hacer estas cosas. Ahora hace berretadas. Intentar suspender la ejecución de una sentencia firme de la Corte Suprema no existe en ningún manual de derecho”.

“La UCR es la segunda minoría en Diputados y tiene que estar representada en el Consejo de la Magistratura, aunque a Cristina Kirchner no le guste”, remarcó la parlamentaria y sumó: “Si el Consejo no se compone de la manera correcta, se acaba el derecho para los ciudadanos, porque se elige a los jueces porque pertenecen a la familia o militan en un partido. Ojalá mañana me llamen para asumir el cargo”.

Reyes, explicó: “Yo vengo de Santa Cruz, que es la maqueta. Todo lo que están haciendo en la Nación ya lo hicieron en la provincia. No me canso de repetir que el Consejo de la Magistratura de allá está coptado por el kirchnerismo”.

“Yo puedo entender que la vicepresidenta quiera la suma del poder público. Puedo entender que sea su modelo de gobierno, manejar todo. Lo que me pregunto es ¿para qué? ¿Para enriquecerse y garantizar su impunidad? Los santacruceños estamos por debajo de la línea de pobreza”, se preguntó la diputada y agregó: “Santa Cruz es una mini Venezuela, pero con una población pobre y los amigos del poder muy ricos”.

Previamente, en una conferencia improvisada en la Cámara baja, había dicho: “Vengo de una provincia, como es Santa Cruz que estamos acostumbrados a que [el kirchnerismo] quiera pretender la suma del poder público”.

“En nuestra provincia tenemos un Consejo de la Magistratura que, desde su nacimiento, fue absolutamente manejado por el kirchnerismo. En una provincia donde los funcionarios cometieron casi todos los delitos, no hay ni uno solo procesado, ni imputado”, aseguró Reyes y sumó: “Esto demuestra que un Consejo de la Magistratura que tenga una composición política preponderante le hace mal a la república”.

Tras su jugada, Cristina nombró a otro senador oficialista

La vicepresidenta de la Nación y titular del Senado también firmó la resolución por la cual designó a los senadores Martín Doñate y Guillermo Snopek, de Unidad Ciudadana, como representantes titular y suplente del oficialismo, respectivamente, en el Consejo de la Magistratura.

“Con el fin de evitar un desequilibrio completamente irregular entre los distintos estamentos del Consejo de la Magistratura, y agrave aún más la situación institucional, comunicamos a usted lo resuelto en ambos cuerpos en nuestro carácter de presidentes de ambas Cámaras”, fundamentaron Massa y Cristina Kirchner en una nota conjunta enviada a la Corte Suprema.

Las designaciones se realizan “a los efectos de posibilitar la jura conjunta y simultánea con los demás consejeros que completan dichos estamentos”, agregaron.

Los dos flamantes representantes del Congreso ante el Consejo forman parte de los siete nuevos integrantes que desde hoy conformarán el cuerpo, que así pasará a tener 20 miembros, en lugar de los 13 de la actual conformación.

La nueva composición, que es la que estuvo vigente hasta 2006, se restituyó dado que la Corte Suprema declaró inconstitucional la ley que funcionó desde ese último año y el Congreso no avanzó con una nueva legislación.

El oficialismo consiguió hace dos semanas la media sanción del proyecto en el Senado, pero el tratamiento del proyecto no avanzó para su tratamiento en Diputados, y el viernes venció el plazo que la Corte le había dado al Parlamento para legislar sobre el tema.