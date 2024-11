Roy Cortina sostuvo que Trump y Milei son “antidemocráticos”, Carlos Ruckauf lo corrigió y se cruzaron: “Es una falta de respeto al pueblo”

El exdiputado nacional Roy Cortina se cruzó con el exvicepresidente Carlos Ruckauf durante un análisis del triunfo electoral en Estados Unidos de Donald Trump, que se impuso ante Kamala Harris. El funcionario porteño afiliado al Partido Socialista consideró que la victoria del expresidente forma parte de una ola de “ultraderecha antidemocrática” en el mundo en la que incluyó a Javier Milei, pero el referente justicialista consideró que ambos ganaron democráticamente y que ese análisis es “una falta de respeto al pueblo”.

Invitado al programa A dos voces el miércoles por la noche, Cortina analizó: “El triunfo de Trump fue muy contundente, sorprendió a muchos y las encuestas fracasaron. Pero la principal consecuencia del triunfo de Trump es que ha significado un enorme retroceso para la democracia en el mundo”.

En ese sentido, el subsecretario de Políticas Culturales de CABA consideró: “Trump es la locomotora de una oleada global de dirigentes, partidos y gobiernos autoritarios que desprecian la cultura democrática y la democracia misma. Incluso, ciertas narrativas impulsadas por Trump coinciden con ideas que no se expresaban en el mundo desde hace más de 100 años, justo antes de los proyectos fascistas que dominaron Europa. Trump representa a una ultraderecha con un discurso de odio, revanchismo y venganza ”.

Asimismo, el exdiputado evaluó que se recuerda y se trata de evocar al antiguo partido conservador, pero que “hoy está infestado de supremacistas blancos”. “Quieren hacer retroceder derechos ya conquistados y hasta niegan el cambio climático. Viven embelesados en retroceder a una etapa relativamente reciente”. En tanto que remarcó que “han agregado a quienes moldean el estado de ánimo de la gente a través de las redes sociales; por eso está allí Elon Musk. Milei representa eso en la Argentina. Es una amenaza en términos de la democracia”.

En ese punto, Ruckauf decidió interrumpirlo y señalar: “Es una falta de respeto al pueblo norteamericano y argentino pensar que, si vota distinto, es el pueblo el que se equivoca. Cuando la dirigencia no atiende a su pueblo, la respuesta es hacer tronar el escarmiento. Afortunadamente, aquí y en Estados Unidos, eso se hace con el voto”.

Tras ello, el exvicepresidente argentino resumió: “La administración Biden y Harris fracasó en los temas que le importan a la gente, como el de vivir mejor. A un norteamericano le importa cuánto va a ganar en relación con sus gastos. Si le aumentan las tasas de interés de todo lo que consume, y tiene que negociar aumentos salariales, eso afecta su bienestar”.

Sin embargo, cuando parecía que su respuesta iba a quedar allí, apuntó contra el Partido Socialista. “La democracia es así, y hay que aprender a perder. Hay un problema que tienen en general los socialistas, y es que no se dan cuenta de que el socialismo entró en una crisis internacional, no solo aquí, una crisis que tiene que ver con la credibilidad y el comportamiento de su dirigencia”, marcó Ruckauf.

Enseguida, Cortina le contestó: “Parece que el mundo no te da la razón”. En tanto le preguntó: “¿Sos justicialista libertario? ¿Simpatizas con el gobierno de Milei? Solo hay un gobierno con esas características en América Latina”. “No nos chicaneemos; nos conocemos hace rato”, le contestó Ruckauf y aseguró: “Lo irás viendo”.

Para argumentar su dichos, el exgobernador bonaerense trajo a colación las elecciones españolas. “Lo que está ocurriendo en el mundo es que hay partidos que pierden elecciones, como el Partido Socialista Español. [Pedro] Sánchez llegó al poder con un acuerdo con terroristas y separatistas, algo que dijo que nunca haría y ahora, al estar encerrado en ese acuerdo, les da mayor poder a ellos, mientras el pueblo español pierde. El socialismo está en un fracaso sistémico. Decir que el gobierno chino es socialista es una torpeza brutal”.

En mitad de su argumentación, Roy lo frenó en seco: “Es todo relativo. Me extraña que defiendas a China y yo esté a favor de la democracia. Bueno, no me extraña porque soy socialista”.

“Que un socialista —que es una estructura en desaparición— interprete que no presto atención a la democracia es un error gravísimo”, expresó Ruckauf y siguió: “Respeto a todos los partidos y países del mundo. Lo que preocupa es que caracterices como antidemocrático a quien gana una elección. Lo hiciste con Trump y Milei, pero ellos no son antidemocráticos”.

“Lo vienen diciendo en sus discursos, no porque ganaron”, achacó Cortina y el exvicepresidente sentenció: “El pueblo votó”.

