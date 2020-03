La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, comanda un enorme operativo para luchar contra el coronavirus, que incluye retenes, más de 1200 detenciones ejemplificadoras y una vigilancia permanente sobre la ciudadanía Fuente: Archivo

Sabina Frederic ordenó que el 134, la línea para recibir denuncias por incumplimiento de la cuarentena dispuesta ante el avance del coronavirus, quedara también habilitada para recibir reportes por excesos de los uniformados en el marco de los controles. La ministra de Seguridad intenta hacer una demostración de severidad para hacer cumplir el confinamiento obligatorio, sin abandonar su concepción "desmilitarizada" de las fuerzas de seguridad.

Académica, doctora en Antropología Social y con escasa experiencia en la gestión pública, a cien días de haber asumido debió ponerse al frente de un operativo de inédito en el país, con retenes para controlar la circulación, más de 1200 detenciones ejemplificadoras y una vigilancia permanente sobre toda la ciudadanía.

Frederic comanda ahora a los efectivos que hasta ayer eran su objeto de estudio en sus trabajos de campo. La ministra le "bajó" a las autoridades de las cuatro fuerzas de seguridad (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria) que la línea de trabajo en este contexto es la "inflexibilidad como parte de un cuidado social". "Lo que les dejó en claro a las fuerzas que no salen a reprimir, sino que tienen un rol inflexible pero de concientización. Como un padre firme que no te deja salir, pero que lo hace por el bien de tu salud y la de los demás", ilustró a LA NACION un colaborador de la ministra al tanto de su trato con las fuerzas.

Parte de su política hoy pasa por dejar en evidencia a empresarios ricos que pasean en yate o a viajeros que circulan con tablas de surf en el techo de sus autos. Lejos de combatir al crimen organizado, el despliegue de seguridad obliga ahora a impartir orden ante ciudadanos desobedientes. "Este es un operativo de seguridad encarado desde lo humanitario, no desde la represión" , subrayan en su entorno.

Bajo perfil

Frederic no se ve a sí misma como integrante de las fuerzas de seguridad, sino solo como una conductora política de la cartera. Le pone el cuerpo a los operativos solo si hay un pedido de la Casa Rosada, pero se resiste a la puesta en escena para las cámaras de televisión. No es su estilo hacer una performance castrense, ni vestirse de verde caqui. "Claramente no es [Sergio] Berni", dicen quienes trabajan cerca de ella y reconocen el contraste con el mediático ministro de Seguridad bonaerense que en las últimas horas dijo que "a esta altura no se puede hablar y hay que actuar con la fuerza de la ley".

Así y todo, fue Frederic la primera verbalizó la posibilidad de que el Gobierno avanzara hacia un estado de sitio. "El estado de sitio no está descartado, está como posibilidad y se analizó, pero por ahora el Gobierno eligió esperar", dijo. Sus declaraciones obligaron al Presidente a salir a aclarar que no tiene previsto tomar una medida de ese calibre. "Frederic es anti-estado de sitio, eso es obvio", aclaran cerca de la ministra.

Ante el avance del coronavirus, la ministra Sabina Frederic puso en marcha un inédito operativo de seguridad Fuente: LA NACION

La funcionaria trabaja desde muy temprano al cuarto piso del ministerio, en la calle Gelly y Obes, donde se desplegó el Comando Unificado de Seguridad que funciona las 24 horas en el marco de la emergencia para controlar la pandemia. Por allí circulan -además de las autoridades de las cuatro fuerzas de seguridad- representantes del Estado Mayor Conjunto del Ejército y de la policía de la Ciudad. La ministra vigila en pantallas gigantes los operativos de los retenes, coordina las cápsulas para los traslados sanitarios, hace teleconferencias con ministros provinciales y trabaja con la inteligencia de las fuerzas federales para el despliegue de uniformados en puntos estratégicos.

Novata en la función pública (solo había tenido un paso entre 2009 y 2011 como subsecretaria de Formación del Ministerio de Defensa), se respalda en la jefa de gabinete del ministerio, Cecilia Rodríguez -que supo ocupar su silla durante el kirchnerismo-; en el secretario de Seguridad y Política Criminal, Eduardo Villalba, y en el secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad, Gabriel Fuks. "No hay diferencias internas como existió en otra época", aseguran en el riñón del ministerio, en una clara alusión a los cortocircuitos que protagonizaron Rodríguez con Berni.

La ministra Sabina Frederic junto con el ministro del Interior, Eduardo De Pedro, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta Fuente: LA NACION

Frederic aceitó, como no había hecho en los primeros meses de gestión, un contacto telefónico permanente con Alberto Fernández. En el entorno del Presidente dicen haber probado en las últimas horas su "capacidad de conducción". La ministra trabaja en coordinación permanente con el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, con quien compartió las salidas al territorio, y tiene el soporte interno del jefe de gabinete, Santiago Cafiero, a quien conocía por trabajos que hizo para el Grupo Callao.

Quienes tratan con Frederic a diario aseguran que la ministra se preocupa por las condiciones laborales de los efectivos en este marco de excepcionalidad. "Saludamos al personal y vamos a estar con ellos y con ellas todos estos días hasta que termine esta situación", dijo Frederic en las últimas horas. En su entorno repiten que es "contraria a la postura del CELS" porque "no pone un manto de duda sobre el accionar de los uniformados" a quienes considera "trabajadores de la seguridad". "Ella tampoco tiraría a un gendarme por la ventana", afirman.