Sabina Frederic habló sobre la baja de homicidios en Rosario: “No sabemos qué están haciendo, pero tiene un buen resultado”

La exministra de Seguridad de la administración albertista Sabina Frederic, opinó este lunes sobre la baja de homicidios en la ciudad de Rosario, como resultado del Plan Bandera del gobierno de Javier Milei. “No sabemos qué están haciendo, pero tiene un buen resultado”, dijo la exfuncionaria, que ocupó la cartera desde 2019 hasta 2021. Por otro lado, criticó a la actual ministra, Patricia Bullrich, por el protocolo antipiquetes.

“En Rosario yo creo que se alinearon los planetas y están haciendo cosas que no se hacían antes. Me parece que lo que fue determinante es que ahí se mataban personas que no importaban. Pero en marzo mataron a dos taxistas, a un playero, y empezaron a amenazar gente que ya no era gente asesinable. Y ahí se pusieron las pilas, y empezaron a trabajar sobre la cuestión de los homicidios”, sostuvo Frederic en diálogo con Radio Con Vos.

Fue en ese marco que aseguró que “no son los mismos problemas” entre ambos gobiernos para luego agregar: “Hace muchos años que en Rosario no había esta baja de los homicidios. No sabemos exactamente qué es lo que están haciendo, pero evidentemente tiene un buen resultado”.

“Hay algo que cambió en la cabeza de todos. Dejaron de ser asesinables los que estaban muriendo. Empezaron a aparecer muertos que eran propios. Entonces, propios en el sentido de que son parte de mi sector social, esto me puede pasar a mí. Y eso cambió el chip, pero le cambió el chip a Bullrich y cambió el chip a [Maximiliano] Pullaro. Entonces, son realidades diferentes”, sumó.

En otro tramo de la entrevista, Frederic hizo lugar a una autocrítica hacia la gestión de Alberto Fernández al marcar que no había “objetivos claros”. “No sé si no quisieron [resolver la inseguridad], no pudieron, yo creo que gran parte de nuestro espacio, del cual me siento parte, no tiene un buen diagnóstico de qué clase de Estado tenemos. Tiene una utopía de un Estado y políticas que se asientan sobre una realidad que no existe. Entonces vos tenés un servicio educativo que se ha deteriorado terriblemente, un crecimiento de la educación privada, un deterioro de los servicios de salud terrible, del transporte. Tenés un Estado que no presta servicios vinculados al salario indirecto, a compensar, a hacer lo que el sector privado no hace. Y el Estado ha terminado siendo también un promotor del despojo, de la precarización laboral”, indicó la exministra.

Protocolo antipiquetes

Por otro lado, Frederic criticó el protocolo antipiquetes, diseñado e implementado por Bullrich para que las organizaciones sociales no corten las calles durante una manifestación.

Enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes en los alrededores del Congreso Mariano Blanc

“Yo creo que está muy mal lo que está haciendo Bullrich. Evitar que se corte una calle con una protesta es ridículo. No tiene sentido cuando termina la misma fuerza cortando la calle. Y evitando que los manifestantes corten la calle, pero cortando... Imaginate la cabeza de esa gente. Hace 10 meses que están las fuerzas federales desplegadas casi todas las semanas con el esfuerzo humano, operativo y logístico. Hay muchos que están hartos de estar en esa situación”.

Luego, la exministra aseguró que la ciudad de Buenos Aires, que comanda Jorge Macri, debe asumir la responsabilidad de las calles. “La Ciudad es la responsable... Lo que está ocurriendo ahora es que Bullrich ha hecho un acuerdo con la ciudad y le ha dicho, ‘todo lo que sea en relación a edificios públicos me hago cargo yo’. Eso es inédito, nunca pasó”, cerró.

