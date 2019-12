Una especialista analizó los gestos y los símbolos de la ceremonia de asunción, desde el color de la corbata de Fernández hasta el saludo frío de Cristina Fernández a Macri

La ceremonia de traspaso de mando presidencial llevada a cabo esta mañana en el Congreso de la Nación dejó una cantidad importante de gestos y símbolos, más allá de lo verbal, que son interesantes para analizar. Desde el frío saludo de Cristina Kirchner a Mauricio Macri hasta el color de la corbata de Alberto Fernández, todo lleva consigo un mensaje. Todo comunica.

La experta en imagen política Daniela Aruj estuvo presente en el programa especial realizado en LN+ para cubrir la asunción presidencial conducido por José Del Rio y desentrañó algunos detalles de lo que se vio en la ceremonia. Habló en principio de los anteojos del flamante presidente Fernández, que "le quedan pequeños, son antiguos, se los tiene que acomodar todo el tiempo, los tiene que modernizar".

Luego, Aruj se refirió a la corbata de Fernández, una prenda que el mandatario entrante "utiliza casi siempre", y se enfocó en el color de la misma: "El celeste implica bajar barreras, el diálogo, el consenso. Si hubiera usado un azul más intenso apelaría más a la seguridad y la confianza".

"Cristina se da el lujo de hacer lo que siente", señaló Aruj en referencia a la manera en que la expresidenta saludó a Mauricio Macri Crédito: Prensa Senado

En relación al frío saludo que le dedicó la vicepresidenta Cristina Kirchner a Mauricio Macri, en el que le dio la mano pero ni siquiera lo miró, la especialista en imagen política señaló: "Ella le da la mano correctamente, apoya el pulgar y el índice en la mano de la otra persona, la da bien, tiene fuerza. Eso es correcto, pero lo que no lo es, es que no lo haya mirado a los ojos".

A continuación, Aruj explicó lo que, para ella, explicaba el gesto de desdén de la expresidenta: "Eso es porque Cristina se da el lujo de hacer lo que siente. A diferencia de Alberto (Fernández), ella no tiene que quedar bien con el cien por ciento de los argentinos. Ella se permite el lujo de decir: 'este señor no me cae bien, le doy la mano pero no comulgo con sus ideas'".

Fernández, Estanislao y Michetti

Con respecto a la vestimenta usada por Estanislao Fernández, que llevó un traje formal y un pañuelo con los colores representativos del colectivo LGBT asomando del bolsillo superior de su traje, la especialista en imagen, comentó: "Él suele ser más disruptivo, pero llevar traje fue un gesto de respeto hacia su padre, acomodarse a la situación, pero además llevó también su estandarte de reivindicación de los derechos LGBT".

La vestimenta de Estanislao Fernández encierra un mensaje de apoyo a su padre, sin renunciar a sus convicciones

A la vez, Aruj destacó el gesto de respeto y cariño de Fernández a su hijo, a quien "puso en primer plano" todo el tiempo. "La reivindicación de su hijo habla bien de él", señaló.

En cuanto al gesto de Fernández de empujar la silla de ruedas de la vicepresidenta saliente Gabriela Michetti para ingresar al recinto de diputados, Aruj señaló: "Fernández la está llevando y así muestra lo que dice en su discurso, que esto es un gobierno de unidad, de todos los argentinos. Con el gesto muestra respeto, camaradería, consideración".

La palmada en la mejilla que le dio Fernández a Macri luego del abrazo "está marcando autoridad", según la especialista en imagen política Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

Finalmente, Aruj se refirió al abrazo entre Fernández y Macri, y al gesto del primero de dar un pequeño cachetazo de afecto al presidente saliente. "Es un gesto de padre mucho mayor (la cachetada). No solo es algo fraternal, si no también demuestra autoridad y poder. Lo hizo ya con Axel Kicillof, lo abraza y al final le da una palmadita en la mejilla. De alguna manera está marcando su autoridad".

La experta en imagen aseguró que el gesto de la palmada no fue forzado en Fernández. "Es natural en él, es una persona que ha tomado decisiones toda su vida, está acostumbrado a tener autoridad y a ejercerla", concluyó.