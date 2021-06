Santa Cruz: el vicegobernador regresó a las funciones tras la denuncia por presunto abuso

SANTA CRUZ.- El vicegobernador Eugenio Quiroga, del Frente de Todos, confirmó que la denuncia en su contra que lo mantuvo apartado del cargo durante 45 días fue por “presunto abuso sexual” hacia una de sus hijas. Ayer anunció su retorno a la función pública y afirmó que el hecho, que se le había imputado y sobre el cual hay una causa judicial abierta, está “totalmente descartado”.

El 18 de abril pasado, la gobernación santacruceña, a cargo de Alicia Kirchner, informó que Quiroga había solicitado una licencia por una denuncia efectuada, pero no hubo ninguna información oficial sobre la raíz de la denuncia, solo una breve declaración que el mismo Quiroga difundió en sus redes sociales. A las pocas horas, un bozal judicial, impidió la difusión de la carátula o detalles de la causa.

A casi dos meses, tras haberse cumplido los 45 días de licencia solicitada, fue el propio Quiroga quien dio los detalles que incluyó el resultado de la Cámara Gesell que se le practicó, según él, a las 24 horas de haberse notificado de la denuncia.

“La causa arrancó una con una exposición judicial que hizo una vecina argumentando con hechos y no sé si hay alguna cuestión relativa a un whatsapp y ahí se planteó esto, el abuso el presunto abuso sexual de mi persona hacia una de mis hijas básicamente, de eso se trató”, explicó Quiroga a través de una conferencia de prensa vía zoom.

El vicegobernador de Santa Cruz, Eugenio Quiroga Facebook

El vicegobernador, que el próximo jueves estará presidiendo la sesión en la Legislatura, aseguró que la denuncia fue “una imputación falsa, entiendo que eso es condenable, pero hoy lo que yo quiero es por sobre todas las cosas darle la tranquilidad al pueblo de Santa Cruz, a aquellos que representamos con la gobernadora, a quienes nos votaron y a los que no, para nosotros esta es una bandera de nuestro proyecto, nunca vamos a permitir una cuestión de esta, hay cuestiones que no se negocian y esta es una de ellas”.

Quiroga explicó que no podía dar muchos detalles de la causa porque había restricciones judiciales para hablar del tema, pero repitió que a raíz de que volvía de la licencia optó para hablar y rechazar la denuncia en su contra.

“Está totalmente descartado, es tan loco como un abuso a una de mis hijas, eso es una locura pensarlo si quiera, pero bueno, las acciones posteriores y demás, si existen, hoy no tengo intenciones de plantearlas. Pero si duele, en mi caso y en el de todos, va a lo más profundo de su ser, que es que se metan con tus seres más amados, eso causa bronca indignación y también aquellos que a partir de este hecho, hasta soñaron con plantear un daño político, pero más es un daño a mi persona y a mi familia”, dijo.

“Imputación falsa”

Sobre quién lo denunció no se explayó, pero afirmó: “La imputación falsa también es un delito, pero no estoy pensando en eso, ahora estoy con mucha tranquilidad, pudiendo hablar con ustedes, yo tampoco podía hablar” y reiteró “esta denuncia es falsa, con fundamentos falsos, incoherentes, habría que evaluar el móvil que llevo a esta denunciante a hacer eso, pero no es tema ahora”.

Al día siguiente de la denuncia, trascendió un oficio judicial dirigido a los medios de comunicación, tramitado por el Juzgado de Primera Instancia de Familia de Caleta Olivia. A través del oficio judicial se ordenó la prohibición de toda publicidad, divulgación y / o difusión de las circunstancias de la causa , nombre de la víctima, fotos, videos, y todo dato que la involucre y afecte su intimidad a través de los medios periodísticos, audio visuales , internet, y redes sociales por plazo indeterminado, bajo apercibimiento de desobediencia judicial. En el mismo oficio, no se mencionaba cual era la causa de la que se trataba.

Quiroga por su parte reiteró que por ahora no va a denunciar a la persona que lo denunció y dirigirá su energía a ejercer el cargo para el que fue electo en 2019 como compañero de fórmula de Alicia Kirchner y en cuidar a su familia. Sobre su denunciante afirmó que si su motivación fue ayudar a su hija “hizo todo lo contrario, y ha generado un daño”.