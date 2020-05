Quiere replicar lo que ocurre con las celebraciones evangélicas en Ucrania y en Estados Unidos

Un diputado y pastor religioso de Santa Fe presentó un proyecto para que se autoricen las "auto-iglesias evangélicas" en la provincia, para que los feligreses tengan "contención espiritual" durante la pandemia del coronavirus Covid-19.

La iniciativa presentada por Walter Ghione, del bloque Somos Vida y Familia. "La Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe vería con agrado que el Poder Ejecutivo provincial realice las gestiones pertinentes para incluir dentro de las actividades exceptuadas la modalidad de 'auto-iglesia', asimilando la conocida actividad de autocine, de manera tal de habilitar predios, de forma permanente o transitoria y bajo los protocolos correspondientes, a fin de permitir a los fieles de las iglesias evangélicas escuchar a sus pastores y participar de la congregación sin descender de sus automóviles", dice el proyecto.

En diálogo con LA NACION, Ghione explicó: "Presentamos este proyecto para buscarle una vuelta para ver cómo podemos volver a reunir o congregar a los fieles de las iglesias evangélicas. Además de ser diputado, yo soy pastor y vemos la gran necesidad de contención espiritual que tiene la gente. Ellos nos lo piden".

"Más allá de que estamos llevando adelante las celebraciones de los cultos vía redes sociales, tenemos la problemática de una muy mala o baja calidad de la conectividad de Internet en nuestra provincia. En los lugares donde sí hay conectividad, la gente tiene dificultades económicas para acceder al servicio de internet hogareño. Algunos lo tuvieron que cortar por la situación económica", dijo el pastor, y agregó: "Todo esto hace que se agrave la situación y hace que la gente no pueda participar de las reuniones online que hacemos en diferentes plataformas como Facebook, Instagram, WhatsApp y Zoom".

Según explicó el parlamentario, " la idea surgió de pastores que tienen congregaciones muy grandes y que cuentan con un predio como para contener una gran cantidad de autos. Replicamos la idea de Estados Unidos y Ucrania, desde donde nos mandaron videos de cómo se estaba haciendo. Por eso presentamos el proyecto".

"Pensamos en utilizar playas de estacionamiento que no están siendo usadas ahora. Montar un escenario, una pantalla y una señal de transmisión de FM de corto alcance para los vehículos que vayan y un protocolo sanitario. Lo interesante de esto es que las personas no van a tener contacto entre sí, solo la propia familia que está dentro del vehículo. Podrán ver y escuchar al pastor en forma correcta", dijo.

Consultado sobre por qué solo se pedía para oficios religiosos evangélicos y no otros, dijo: "No solo lo pensamos para la evangélica. Podría ser la Iglesia Católica y, en los últimos minutos, también surgió la idea de poder ampliarlo a eventos no religiosos. Recitales o autocine para poder ayudar a las personas en su entretenimiento, pero en forma segura. Esta es una posibilidad muy segura para que la gente no tenga posibilidad de contagio y pueda tener una contención espiritual que necesitan".

"Es un reclamo que nos hicieron en gran cantidad los fieles. Se da más en los sectores de mayor vulnerabilidad donde tenemos más fieles y no pueden acceder. Las personas que pertenecen a grupo de riesgo son las que más solicitan este tipo de contención y poder congregarse", aseguró el pastor.

A Ghione se le preguntó si no era contradictorio pensar que podrían tener un auto para ir las celebraciones personas de bajos recursos que no podían pagar Internet, y respondió: "Parece una contradicción, pero sí hay mucha gente que tiene un vehículo y que no tiene la posibilidad de conectarse. Por ejemplo, en Rosario y el Gran Rosario hay un problema con el transporte público, por eso las personas tienen su vehículo. Al que no tiene ninguna de las dos cosas hay que buscarle la forma de poder llegar con la contención".

El legislador y pastor Walter Ghione presentó el proyecto en la Cámara de Diputados de Santa Fe