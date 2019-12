Cafiero remarcó la situación de "virtual default" de la economía Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

En la previa de la sesión donde se debatirá la ley de emergencia, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se refirió al paquete de medidas que el gobierno intenta aprobar: "Es un tratamiento adecuado. Siempre hay tensiones, pero apostamos a la responsabilidad de todos".

El oficialismo cuenta con los votos suficientes para aprobar el mega proyecto, pese a que el principal bloque opositor -Juntos por el Cambio- anunció que no daría quorum.

En ese sentido apuntó, Cafiero apuntó contra la oposición: "Tenemos que ser muy conscientes de la situación en la que estamos", dijo y remarcó que la economía está en "virtual default", una descripción que ya habían hecho antes el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Cambios en el proyecto

La duda pendiente es si el oficialismo aceptará algunas de las modificaciones que reclama la oposición en dos temas claves: retenciones al agro y la suspensión de la movilidad jubilatoria.

Se discute una resolución que garantice que los futuros aumentos que se dictaminen por decreto no perderán frente a la inflación y, según adelantó el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, sobre las retenciones, se podrían instrumentar mecanismos compensatorios para los pequeños y medianos productores agropecuarios.

Ayer, el ministro de Economía destacó que la ley de solidaridad y reactivación productiva es, en gran medida, una pieza clave para la renegociación de la deuda, y sostuvo que de no aprobarse será "muy difícil" empezar a negociar con el Fondo Monetario Internacional ( FMI).

"El 40% de nuestros habitantes está por debajo de la línea de pobreza, uno de cada dos chicos menores de 14 años son pobres, el desempleo en los mejores y acentuado en las mujeres es del casi 20%", detalló Cafiero en diálogo con radio El Destape.

El jefe de Gabinete también analizó el lanzamiento de la tarjeta alimentaria y aseguró que "va a tener un impacto de lleno en la canasta básica de alimentos". Según Cafiero, con esta medida van a "favorecer la mesa de los argentinos" y "atacar de lleno la indigencia" al resolver el problema de corto plazo: "que los argentinos tengan un plato de comida en su mesa".

Sobre el aumento del desempleo, destacó: "Durante el 2019 se perdieron 140 mil puestos de trabajo. Tenemos que parar esa caída. Parte de eso fue el decreto de doble indemnización. No buscamos que las empresas paguen la doble indemnización, sino que no despidan y que tomen nuevos empleados. La norma no aplica a nuevos empleados".