Santiago Cafiero denunció una “operación política” contra Alberto Fernández y dijo que están en contacto

En medio del avance de la causa por violencia de género contra Alberto Fernández, el ex jefe de Gabinete Santiago Cafiero se refirió al escándalo, no quiso dar un veredicto sobre la acusación y aseguró que “está en contacto” con el expresidente mientras “la Justicia aclara el hecho”.

“Sigo hablando con [Alberto] Fernández; lo acompañé en una gestión política y, desde lo humano, es natural que lo llame. Es una denuncia muy grave que él está explicando y aclarando a la Justicia”, marcó y agregó: “ Hubo una gran operación política y una gran operación de condena social anticipatoria, y yo no me voy a prender a eso . No le voy a tirar mierda al chabón, no voy a patear a una persona en el suelo. Espero que la Justicia lo pueda aclarar y, mientras eso sucede, soy respetuoso de la estrategia que él tenga”.

Así, en diálogo con Futurock, el actual diputado de Unión por la Patria (UP) también habló sobre una “cacería de brujas” y “misoginia” llevada adelante por quienes se refirieron a las supuestas visitas de mujeres que recibió Fernández en Casa Rosada durante su gestión. “Tenemos una secretaria general de la Presidencia que es tarotista...”, contrastó en alusión a la hermana del Presidente, Karina Milei.

El entonces presidente Fernández junto a Santiago Cafiero. MARIA EUGENIA CERUTTI - Télam

“Me pareció muy indigno cuestionar las designaciones de Alberto Fernández, pese a que yo desconocía todo. Hubo un deterioro en cuanto a acusar, una oleada en donde todos eran sujetos de sospecha; es un acto misógino criticar esas designaciones que justo son mujeres”, sostuvo.

Finalmente, subrayó que la denuncia de la ex primera dama Fabiola Yañez lo “sorprendió mucho” porque es “muy grave”. “Alberto siempre fue muy reservado con sus relaciones. Esa es una realidad y cualquiera de los que trabajamos con él te vamos a decir lo mismo”, cerró.

Los incidentes fuera del Congreso

En otro momento de la entrevista, el excanciller se refirió a las manifestaciones que terminaron en empujones, agresiones y corridas con los efectivos policiales en las afueras del Congreso este martes, mientras ocurría la exposición del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en la Cámara de Diputados.

Los manifestantes (muchos de los cuales eran adultos mayores) se acercaron a las inmediaciones para rechazar el veto que aplicó el Presidente sobre el aumento de las jubilaciones. La jornada terminó con un cierre abrupto de la presentación, ya que los legisladores del kirchnerismo y de la izquierda se retiraron del recinto en forma de protesta por lo que ocurría afuera.

“Lo dijimos desde el primer día. Son recetas y medidas para hacer valer la intención del Gobierno, que es sostener un programa de ajuste y llevar adelante el único programa económico: aplicar la recesión para bajar la inflación, ese es su compromiso electoral”, marcó Cafiero.

Y sumó: “La única forma de que esto cierre -que, de todas formas, no va a cerrar- es con alta conflictividad social, algo que este Gobierno está dispuesto a reprimir. Hay un deterioro social mayor de la Argentina, y eso produce descontento y una sociedad movilizada que se plantea ponerle un fin a este Gobierno. Así, cuando se siente agraviado, el Gobierno reprime en vez de dar una respuesta política o humana , de tender una mano”.

Enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes que participan de la marcha de jubilados frente al Congreso. Santiago Filipuzzi - LA NACION

Asimismo, se refirió a la situación de los jubilados, los cuales afirmó que “están atravesados por una crisis enorme, mucho mayor que el resto de la población inclusive”, y defendió la gestión de la que formó parte. “Nosotros arrastrábamos una fórmula de [Mauricio] Macri, que tuvo una pérdida real del 20% de las jubilaciones. Lo que buscamos era una fórmula jubilatoria que esté atada al crecimiento de los salarios, y mientras dábamos complementos”, marcó.

Y cerró con una autocrítica: “No se pudo abordar como queríamos, pero un gobierno peronista no reprime sino que genera políticas. Mientras tratábamos de resolver esa situación, dábamos bonos, sosteníamos los subsidios y dábamos medicamentos gratuitos. Una nueva fórmula no va a hacer que los jubilados estén mejor, sino que también necesitamos otro abordaje político que tenga, a su vez, otro tipo de políticas”.

