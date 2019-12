Santiago Cafiero, tras el gesto de Fernández y Macri en Luján: "No hay que echar culpas" Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

En sintonía con el inédito gesto de convivencia democrática Alberto Fernández y Mauricio Macri durante la misa por la unidad en Luján, Santiago Cafiero, el futuro jefe de Gabinete, aseguró hoy que la nueva administración no debe "echar culpas" sobre la crisis económica del país y tiene que "mirar para adelante" con el objetivo de dar respuestas.

En una entrevista que concedió esta mañana a Radio 10, el ministro coordinador entrante dejó varias definiciones, a horas del traspaso de mando. Anticipó que a partir de mañana cambiará "la visión del Estado" y que aplicarán la ley de emergencia alimentaria para trabajar "el tema urgente" del hambre.

"A partir del día de mañana cambia la visión del Estado. Alberto Fernández va a poner otras prioridades y hay que enfocar todos los recursos del Estado a esas prioridades", afirmó.

Respecto de la posible suba de retenciones a las exportaciones y medidas impositivas, Cafiero dijo que no se anunciarán mañana: "Eso va a ser parte de un paquete económico integral que se va a comunicar más adelante".

Santiago Cafiero, el futuro jefe de Gabinete Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

Cafiero, a quien Fernández definió como su "alter ego", remarcó que los nuevos ministros deberán "pensar con mucha creatividad con qué herramientas dispone el Estado para empezar a mejorar de a poco" la situación económica.

"No hay que echar culpas, hay que pensar para adelante", remarcó. Aunque luego aclaró: "No perdemos de vista el diagnóstico. Somos democráticos y hay que tirar para adelante pero no se nos escapa que hay cinco millones de pobres nuevos por el programa económico de este gobierno".

"Los equilibrios fiscales son necesarios, pero sin equilibrios sociales, no sirven", subrayó.

Además, anticipó que enviarán un proyecto de ley al Congreso para reformar la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). "Serán reformas que iremos comunicando, pero las vamos a mandar a las Cámaras para que haya una discusión plural y participativa", sostuvo.

También elogió al futuro de ministro de Economía, Martín Guzmán, y negó que el premio Nobel Joseph Stiglitz haya sido un emisario de Fernández ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Guzmán tiene una claridad conceptual muy aguda. Ha estudiado mucho y en profundidad todos los programas de salida de deuda. Sabe cuáles han fracasado y cuáles son sustentables", señaló.

Remarcó que el gobierno de Cambiemos deja "muchas dificultades" para la gestión pública. Y que la futura administración de Fernández quiere gobernar "sin pomposidad" ni "arrogancia".

"No buscamos ser eso que [Macri y Marcos Peña] planteaban en su momento con mucha soberbia que eran el mejor equipo de los últimos 50 años", planteó.

"El de Macri ha sido un modelo soberbio en todos los ámbitos", cuestionó.