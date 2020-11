Santiago Cafiero, sobre la llegada de la misión del FMI: "En la Argentina no hay espacio para ajustes" Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

A pocas horas de que llegue al país la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para iniciar las negociaciones para un acuerdo por la deuda, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, afirmó hoy que en la Argentina "no hay espacio para un ajuste". "En la Argentina no hay espacio para ajustes y ese tipo de recetas. Debemos ser muy creativos entre todos para ver cómo resolvemos el problema en el que nos metió Mauricio Macri", sostuvo Cafiero, en diálogo con Radio 10.

El jefe de Gabinete arremetió con la administración de Cambiemos y aseguró que el Gobierno negociará con los intereses de los argentinos sobre la mesa. "La Argentina no tenía deuda con el FMI y hoy le debe 44 mil millones. Y fueron dólares que entraron para salir del país", dijo. Además, Cafiero aseguró que la Argentina "siempre va a destacar los valores democráticos" tras el triunfo de Joe Biden en las elecciones de Estados Unidos y consideró que "hay una agenda mucho más promisora con el presidente electo". "Nos da satisfacción que se resuelva democráticamente y a partir del voto popular cualquier diferencia y distancia. Lo digo por Estados Unidos, pero también por Bolivia", señaló.

El ministro coordinador se mostró cauto respecto del impacto del triunfo de Biden en la relación bilateral actual entre la Argentina y los Estados Unidos. "A priori, tenemos una agenda de trabajo más promisoria de trabajo con el presidente electo y lo que el expresa. Se puede trabajar aspectos que antes estaban despreciados, como la cuestión ambiental, la visión multilateral del mundo, la importancia de las diversidades", sostuvo Cafiero.

"Me parece que hay una visión compartida con la mirada de los derechos humanos. Trato de ser cauto. No tenemos que pensar que un cambio de signo implica un cambio en política con respecto a Latinoamérica. Uno no pierde las esperanzas, pero eso no ha pasado", dijo.

