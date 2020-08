El jefe de Gabinete consideró que hay una parte de la oposición "que está tratando de fomentar hacerle un daño al gobierno" Crédito: Captura de video

Al analizar el rol de la oposición en la Argentina, con foco en la pandemia de coronavirus, el jefe de gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, marcó una diferencia entre la oposición que gestiona con aquella "que está tratando de fomentar hacerle un daño al gobierno". El funcionario se refirió a la marcha que fue convocada a través de las redes contra el Gobierno este lunes y sostuvo que es "un riesgo epidemiológico generar ese tipo de concentraciones". Consultado sobre si considera que el expresidente Mauricio Macri motoriza este tipo de encuentros, dijo: "Está alejadísimo, no tiene idea de lo que está pasando en la Argentina".

El jefe de Gabinete se refirió a cómo avanza el Covid-19 en el país y, en sintonía con el presidente Alberto Fernández, sostuvo en el programa Foja Cero, en radio La Red: "La cuarentena como tal claro que no existe". También manifestó que la prioridad de esta administración es que "el país vuelva a la producción y el empleo" porque "la gente necesita laburo".

Macri y la oposición

Sobe el rol de Macri, quien se encuentra junto a su familia en París, Cafiero dijo: "Macri está alejadísimo, no tiene idea de lo que está pasando en la Argentina. Está alejado mentalmente, emocionalmente y hasta físicamente. No tiene idea de lo que pasa en las guardias del conurbano, ni siquiera en las guardias de la ciudad de Buenos Aires". El jefe de Gabinete refirió que no hubo "ningún compromiso" del expresidente en la lucha contra la pandemia y comentó: "Firmar solicitadas, documentos... Eso no es un compromiso con la salud de los argentinos y argentinas".

En esa misma línea, indicó que lo tiene "bastante sin cuidado" lo que haga Macri y agregó: "Bastante daño nos hizo cuatro años. Creo que está muy alejado, él no sabe lo que está pasando en nuestro país, no lo puede comprender. Como le costó comprender durante sus cuatro años de gestión el manejo de la política económica y productiva. Cómo le costó entender que este es un país que necesita producir para generar empleo y que no puede vivir de la timba financiera, de la especulación y del rentismo de unos pocos, como su modelo económico profundizó durante cuatro años".

En cuanto al banderazo convocado para el próximo lunes en contra de las medidas del Gobierno nacional, Cafiero dijo que "es un riesgo epidemiológico generar ese tipo de concentraciones" y, sobre los aspectos políticos, manifestó: "Puede haber miradas distintas, yo considero que hablar de libertades, y ese tipo de cosas, no tienen mucho que ver con lo que está pasando en la Argentina. Estamos realmente trabajando en la lucha contra una pandemia".

El jefe de gabinete dijo ver cierta "irresponsabilidad" de "una parte de la oposición que está tratando de fomentar hacerle un daño al gobierno". En cuanto a ello, dijo: "No lo logran porque en realidad hay una gran responsabilidad de parte de la gran mayoría de los argentinos y argentinas". Sin embargo, y como otras veces lo hizo, planteó una diferencia con otro sector del arco no oficialista: "Otra parte de la oposición está comprometida, trabajando, con las mismas angustias. La oposición que gestiona tiene las mismas angustias que tenemos nosotros, porque tiene la misma información".

La cuarentena no existe

El jefe de los ministros, al igual que Fernández, indicó que el concepto de cuarentena como tal "claro que no existe" y lo justificó: "Hace un mes que la Argentina está, en todo el territorio nacional, con el 87% de las actividades productivas, económicas. Y, encima, se le fueron sumando actividades recreativas o de entretenimiento, hasta incluso deportivas. En ese sentido no se puede hablar de cuarentena porque hay una diferencia total con lo que era el 19 de marzo". A pesar de ello, admitió que "sigue habiendo zonas que están más restrictivas que otras", como el AMBA.

En relación con la posibilidad de que se perpetue el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que ya llegó a nueve millones de argentinos, Cafiero dijo que esa fue una medida política "para trabajar y operar sobre la emergencia" y agregó que, a medida que se reanudan las actividades, "el acompañamiento del IFE debe quizás acompañar una instancia más productiva y de generación de empleo". En referencia a eso, dijo: "El anhelo nuestro no deja de ser abandonar un país que se había volcado a la especulación financiera. La gente necesita laburo".

¿Violencia institucional?

Por último, el jefe de Gabinete se refirió a la desaparición del joven Facundo Astudillo Castro y manifestó: "Si efectivamente hubo violencia institucional, vamos a actuar de la forma correcta y ajustando a derecho a todo aquel que haya tenido responsabilidad o tenga responsabilidad. Aún estamos bregando por entender qué pasó, por saber dónde está, con poder avanzar en la investigación". Cafiero comentó que no quieren "anticipar nada porque es una investigación muy compleja" y manifestó, tajante: "Somos un gobierno que no tenemos medias tintas con esto. Si efectivamente hubo violencia institucional, nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias".